  
27-годишен милиардер от Дубай управлява империята си от 106-метровата суперяхта Amadea за 300 млн. долара

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09.08.2026 07:38

27-годишен милиардер от Дубай управлява империята си от 106-метровата суперяхта Amadea за 300 млн. долара

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За 27-годишния дубайски предприемач Абас Саджвани неговата 106-метрова суперяхта Amadea не е просто символ на богатство с позлатен асансьор – тя е плаващ офис, от който ръководи бизнес империята си, съобщава Форбс.


Два дни преди Гран при на Монако в началото на юни Саджвани излиза от позлатения асансьор на основната палуба на яхтата, облечен в бяла ленена риза и сив панталон. Корабът е закотвен край бреговете на Монако – предпочитано място за много милиардери през лятото.


Суперяхтата Amadea, дълга 348 фута (106 метра), е купена от него на тайна разпродажба, организирана от американското правителство през септември миналата година. Преди това плавателният съд беше конфискуван след санкциите срещу руския милиардер Сюлейман Керимов.



Интериорът впечатлява с инкрустирани тикови стени, бар, изработен от мрамор от гръцкия остров Тасос, и ръчно рисуван концертен роял, създаден специално за яхтата от прочутия парижки производител Pleyel.


Но вместо за лукса на яхтата, Саджвани предпочита да говори за последната си бизнес сделка. В края на май неговата компания AHS Properties придоби хотела Shangri-La Dubai за 300 милиона долара.


„Тази инвестиция показва колко силно вярвам в пазара на недвижими имоти в Дубай“, казва той.


Абас е син на милиардера Хюсеин Саджвани – основател на строителния гигант DAMAC, често наричан „Доналд Тръмп на Дубай“ заради мащабните си проекти и дългогодишното си приятелство с американския президент Доналд Тръмп.


Въпреки семейния бизнес, младият предприемач поема по собствен път. През 2021 г. основава AHS Properties, която се фокусира върху пазара на ултралуксозни имоти. След като започва с покупка и реновиране на луксозни вили в престижните квартали Emirates Hills и Palm Jumeirah, компанията се насочва към изграждането на висок клас жилищни кули по протежение на Dubai Water Canal.


Именно тези проекти, заедно с колекцията му от яхти и имения, стоят в основата на неговото лично състояние, оценявано на около 1,9 милиарда долара.


Саджвани признава, че когато е избирал яхта, не е търсел просто луксозен плавателен съд.


„Когато купувах лодка, не трябваше да изпълнява само едно условие. Имах десет различни критерия, а Amadea покри почти всички“, казва той.


Кирил Пламенов


 



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