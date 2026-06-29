Най-голямата ветроходна яхта в света пренася духа на „Ориент Експрес“ в морето

Най-голямата ветроходна яхта в света ще пренесе легендарния дух на „Ориент Експрес“ върху вълните. 722-футовата яхта „Коринтиън“ е първата от двете ветроходни яхти на Accor, вдъхновени от емблематичния влак, като съчетава модерни технологии с дизайн, повлиян от арт деко наследството на „Ориент Експрес“.

В интериора архитектът Максим д’Анжеак е включил исторически детайли като винтидж осветителни тела и багажници от оригиналния „Ориент Експрес“, както и редица елементи, изработени с европейско майсторство. Яхтата разполага с 54 каюти, проектирани така, че да пресъздадат атмосферата на златната ера на пътуванията.

На борда гостите ще могат да се насладят на спа център Guerlain, скрит уиски бар в стил „speakeasy“, пет ресторанта и частен пентхаус, наподобяващ луксозна вила. Всички тези пространства са създадени с идеята да предложат нов прочит на класическото усещане за изискано пътешествие в съвременна епоха.

Кирил Пламенов