  
01.07.2026 00:06

€600М за военни проекти, които НЕ СЪЩЕСТВУВАТ в бюджета Гълъб - Радев

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600 000 000 евро са предвидени за военни проекти, които НЕ съществуват, ДОРИ НЕ СА И НАПИСАНИ, в 5-месечния бюджет 2026, който днес се внася в парламента от неговите автори. Не е ясно защо е вписал такива разходи вицепремиерът и финансов министър в Кабинета Радев - дипломираният политкомисар/ЗКПЧ от училището на ВВС в Долна Митрополия, чиито възпитаници са и премиерът, и военният министър, и ред депутати от новата власт.


Скандалните данни бяха изнесени от бившия вицепремиер и икономически министър Корнелия Нинова, която като лидер на БСП точно преди 10 години по това време издигна Радев за кандидат - президент, като отвори пътя му в политиката, макар и против устава на БСП тогава.


Според нея на този фон е напълно необяснимо замразяването на доходите в новия бюджет, включително заплатите и майчинските, както и други важни социални разходи, както тя обясни пред БГ он еър.  На всичко отгоре ще се прави и "одит на пенсиите".


"ТЕЗИ ХОРА СА ТОЛКОВА НЕКАДЪРНИ, ЧЕ НЕ СА СИ НАПРАВИЛИ ТРУДА ДА ПРОВЕРЯТ ЗАКОНА И ПРАКТИКАТА, А ТЯ Е, ЧЕ СМЕТНАТА ПАЛАТА ВСЯКА ГОДИНА ОДИТИРА НОИ И ВСИЧКИТЕ МУ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЕНСИОННИТЕ. ТАКА ЧЕ ТАКАВА ПРОВЕРКА МОГАТ ДА НАМЕРЯТ ЗА ВСЯКА ОТ 6-ТЕ ГОДИНИ НАЗАД, КОЯТО СЕГА ИСКАТ ДА РЕВИЗИРАТ", заяви тя.


 


Тодор Митов 


 


 



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