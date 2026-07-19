Анди Бърнам стана премиер на Великобритания на фона на призиви за предсрочни избори

Анди Бърнам официално встъпва в длъжност като министър-председател на Великобритания днес, 20 юли. Той наследява на поста сър Киър Стармър, като в първата си реч от „Даунинг стрийт“ 10 се очаква да представи приоритетите на новия кабинет, сред които и мерки срещу кризата с разходите за живот.
Смяната на власт обаче се случва на фона на обществено напрежение. Според проучване на агенция Survation 51% от британците смятат, че Бърнам трябва да свика предсрочни избори още тази година. Други 35% определят идването му на власт без вот като нелегитимно.
Противоположното мнение споделят 31% от анкетираните, които не подкрепят идеята за избори, а 34% смятат, че той има право да оглави правителството. Очаква се новият премиер да обяви пакет от социално-икономически мерки още в първите дни на мандата си, включително за намаляване на разходите за енергия и транспорт.
Анди Бърнам, бивш кмет на Голям Манчестър, оглави Лейбъристката партия преди дни след оставката на сър Киър Стармър. Неговото избиране беше очаквано, след като стана ясно, че ще е сигурният наследник на поста.
Стармър изведе партията до убедителна изборна победа през юли 2024 г., слагайки край на 14-годишно управление на консерваторите. Правителството му обаче бързо загуби подкрепа заради слабия икономически растеж и спорни политически решения, което доведе до вътрешнопартиен натиск и в крайна сметка до оттеглянето му.
Британската парламентарна система позволява смяна на премиера без избори, ако управляващата партия избере нов лидер. Въпреки това опозицията и част от обществото настояват Бърнам да потърси собствен мандат. Новият премиер вече заяви, че Великобритания се нуждае от „по-стабилно и отговорно управление“.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Във Фейсбук:
- Здравейте група! Пия билката шафран, но не знам за какво помага
Коментар:
- И аз пия ракия - без да знам за какво помага...от 36 години, най-редовно без да пропускам вечер...
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