Лято в чаша: Три класически коктейла с прясно мляко

Един от най-търсените продукти на „Ел Би ...

Лятото е сезонът на свежите вкусове, приятните срещи и разхлаждащите напитки. Освен в любимите ни десерти, кафе напитки и домашни рецепти, прясното мляко намира все по-интересно приложение и в света на коктейлите.

Млечните коктейли са любима част от коктейлната култура, защото съчетават баланс между вкус, аромат и текстура. Професионалните бармани отдавна използват прясното мляко, за да омекотят по-интензивните нотки на алкохолните напитки, да подчертаят ароматите на останалите съставки и да създадат кадифена консистенция.

А за крайния резултат от значение е качеството на използваното мляко. Прясното мляко на Ел Би Булгарикум е отличен избор за летни коктейли благодарение на своя естествен вкус, свежест и кремообразна текстура. То придава на напитките мекота и плътност, превръщайки всяка рецепта в специално вкусово изживяване.

Знаете ли, че?

Млечните коктейли имат дълга история и специално място в бар културата. Още в началото на XX век те се превръщат в любима част от коктейлното меню, а и днес класическите рецепти продължават да вдъхновяват професионални бармани по целия свят.

Кремообразната текстура е една от отличителните черти на млечните коктейли – тя придава плътност, мекота и приятно усещане при всяка глътка. Млякото се комбинира отлично с кафе, шоколад, ванилия, карамел и различни плодови ликьори, което го прави изключително универсална съставка в миксологията. Класическите рецепти остават любими – коктейли като White Russian и Brandy Alexander продължават да бъдат предпочитани по целия свят заради баланса между богатите аромати и фината кремообразност.

С прясното мляко на Ел Би Булгарикум тези класически коктейли могат лесно да бъдат приготвени и у дома – за специални летни моменти с приятели и близки.

White Russian – вечната класика

Един от най-разпознаваемите коктейли с прясно мляко, който впечатлява с богат вкус и нежна текстура. Комбинацията от кафеен ликьор, водка и прясно мляко създава напитка с балансиран характер и приятен завършек.

Необходими продукти:

50 мл водка

25 мл кафеен ликьор

50 мл прясно мляко Ел Би Булгарикум

лед



Начин на приготвяне:

Напълнете ниска чаша с лед. Добавете водката и кафеения ликьор, след което внимателно долейте добре охладено прясно мляко Ел Би Булгарикум. Разбъркайте леко и сервирайте.

Strawberry Daiquiri – свеж летен вкус с млечен акцент

Класическият ягодов дайкири получава още по-нежен и балансиран характер с добавянето на прясно мляко. Свежестта на плодовете се съчетава с млечната мекота за перфектен летен коктейл.

Необходими продукти:

50 мл бял ром

100 г пресни ягоди

20 мл сок от лайм

10 мл захарен сироп

40 мл прясно мляко Ел Би Булгарикум

натрошен лед

Начин на приготвяне:

Поставете всички съставки в блендер и разбийте до получаване на гладка консистенция. Поднесете в охладена чаша и украсете с прясна ягода.

Brandy Alexander – елегантност във всяка глътка

Класически коктейл с изискан вкус, в който прясното мляко придава нежност и създава хармоничен баланс между ароматите на брендито и какаовия ликьор.

Необходими продукти:

30 мл бренди

30 мл какаов ликьор

60 мл прясно мляко Ел Би Булгарикум

лед

настъргано индийско орехче

Начин на приготвяне:

Разклатете всички съставки в шейкър с лед. Прецедете в охладена коктейлна чаша и завършете с малко настъргано индийско орехче.

Независимо дали предпочитате класически коктейли или търсите нови летни вкусове, прясното мляко на Ел Би Булгарикум е съставка, която може да превърне всяка напитка в специално преживяване.

С качество, традиция и естествен вкус, познати на поколения българи, Ел Би Булгарикум ви кани да откриете нови начини да се насладите на прясното мляко – дори в чаша с любимия летен коктейл.

Наздраве за лятото!