  
Washington Post: САЩ се подготвят за по-мащабна война с Иран

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20.07.2026 16:42

Washington Post: САЩ се подготвят за по-мащабна война с Иран

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„САЩ се подготвят за по-широка война“, заявява анонимен американски служител пред The Washington Post. Той обаче предупреждава, че американската армия изпитва недостиг на ракети и средства за противовъздушна отбрана, използвани интензивно в предишните етапи на конфликта.


„Нямаме достатъчно ресурси, за да поддържаме безопасно подобна операция, и не мисля, че Белият дом е наясно с това“, казва още източникът.


Военни експерти, цитирани от вестника, смятат, че Вашингтон не е подготвен за евентуална сухопътна операция в Иран – вариант, който президентът на САЩ Доналд Тръмп не е изключил.


Междувременно Axios съобщи, че Вашингтон е уведомил Израел за изпращането на десетки допълнителни самолети-цистерни за дозареждане във въздуха в очакване на евентуално разширяване на операцията срещу Иран. Според изданието на Тръмп са представени няколко нови военни сценария, включително удари по ирански електроцентрали и нови атаки срещу ядрени обекти.


Експертът по иранските служби за сигурност Саид Голкар предупреждава пред The Wall Street Journal, че ситуацията може напълно да излезе извън контрол.


„Ескалацията се ускорява и става все по-трудно управляема. Има риск да се стигне до пълномащабна война, дори ако нито една от страните не желае това“, заявява той.


Снимка: Ройтерс


Пламен Валентинов


 



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  • 001 Читател 20.07.2026 15:05

    Апокалипсисът наближава. Спете спокойно, деца. Или що за безумства се случват?!?

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