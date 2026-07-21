Washington Post: САЩ се подготвят за по-мащабна война с Иран

„САЩ се подготвят за по-широка война“, заявява анонимен американски служител пред The Washington Post. Той обаче предупреждава, че американската армия изпитва недостиг на ракети и средства за противовъздушна отбрана, използвани интензивно в предишните етапи на конфликта.
„Нямаме достатъчно ресурси, за да поддържаме безопасно подобна операция, и не мисля, че Белият дом е наясно с това“, казва още източникът.
Военни експерти, цитирани от вестника, смятат, че Вашингтон не е подготвен за евентуална сухопътна операция в Иран – вариант, който президентът на САЩ Доналд Тръмп не е изключил.
Междувременно Axios съобщи, че Вашингтон е уведомил Израел за изпращането на десетки допълнителни самолети-цистерни за дозареждане във въздуха в очакване на евентуално разширяване на операцията срещу Иран. Според изданието на Тръмп са представени няколко нови военни сценария, включително удари по ирански електроцентрали и нови атаки срещу ядрени обекти.
Експертът по иранските служби за сигурност Саид Голкар предупреждава пред The Wall Street Journal, че ситуацията може напълно да излезе извън контрол.
„Ескалацията се ускорява и става все по-трудно управляема. Има риск да се стигне до пълномащабна война, дори ако нито една от страните не желае това“, заявява той.
Снимка: Ройтерс
Пламен Валентинов
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бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.
Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:
- Мадам, по слух ли паркирате?