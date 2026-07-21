Washington Post: САЩ се подготвят за по-мащабна война с Иран

„САЩ се подготвят за по-широка война“, заявява анонимен американски служител пред The Washington Post. Той обаче предупреждава, че американската армия изпитва недостиг на ракети и средства за противовъздушна отбрана, използвани интензивно в предишните етапи на конфликта.

„Нямаме достатъчно ресурси, за да поддържаме безопасно подобна операция, и не мисля, че Белият дом е наясно с това“, казва още източникът.

Военни експерти, цитирани от вестника, смятат, че Вашингтон не е подготвен за евентуална сухопътна операция в Иран – вариант, който президентът на САЩ Доналд Тръмп не е изключил.

Междувременно Axios съобщи, че Вашингтон е уведомил Израел за изпращането на десетки допълнителни самолети-цистерни за дозареждане във въздуха в очакване на евентуално разширяване на операцията срещу Иран. Според изданието на Тръмп са представени няколко нови военни сценария, включително удари по ирански електроцентрали и нови атаки срещу ядрени обекти.

Експертът по иранските служби за сигурност Саид Голкар предупреждава пред The Wall Street Journal, че ситуацията може напълно да излезе извън контрол.

„Ескалацията се ускорява и става все по-трудно управляема. Има риск да се стигне до пълномащабна война, дори ако нито една от страните не желае това“, заявява той.

Снимка: Ройтерс

Пламен Валентинов