Заловиха шофьор с 4,54 промила алкохол в София

Заловиха 49-годишен шофьор с внушителните над 4 промила алкохол в София, съобщиха от полицията.
Той е спрян за проверка на 19 юли вечерта в района на бул. „Цариградско шосе“ и Околовръстния път.
Тестът му е отчел 4,54 промила. Водачът е задържан.
По случая се води разследване.
Кирил Пламенов
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Творчески проект, кандидатстващ за ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!