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20.07.2026 15:19

Заловиха шофьор с 4,54 промила алкохол в София

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Заловиха 49-годишен шофьор с внушителните над 4 промила алкохол в София, съобщиха от полицията.


Той е спрян за проверка на 19 юли вечерта в района на бул. „Цариградско шосе“ и Околовръстния път.


Тестът му е отчел 4,54 промила. Водачът е задържан.


По случая се води разследване.


Кирил Пламенов


 



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