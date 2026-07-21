Възраждане няма да подкрепи въвличането на България в още една война: Цончо Ганев

Цончо Ганчев категорично заяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи въвличането на България в още една война. „ПГ на „Възраждане“ няма да подкрепи американски самолети в база „Безмер“, заяви депутатът от парламентарната група Цончо Ганев пред журналисти.
Кирил Пламенов
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Творчески проект, кандидатстващ за ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.