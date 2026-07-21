  
Възраждане няма да подкрепи въвличането на България в още една война: Цончо Ганев

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20.07.2026 16:17

Възраждане няма да подкрепи въвличането на България в още една война: Цончо Ганев

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Цончо Ганчев категорично заяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи въвличането на България в още една война. „ПГ на „Възраждане“ няма да подкрепи американски самолети в база „Безмер“, заяви депутатът от парламентарната група Цончо Ганев пред журналисти.


Кирил Пламенов


 



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