България не приема преначертаване на граници със сила: Външният министър

Президентът Илияна Йотова заяви на конференцията на българските посланици по света, че се намира пред външния ни министър и дипломатите, за да отправи и критики, че има позиции на Външното ни министерство, които не се съгласуват с президентската институция. Като домакин на конференцията министър Велислава Петрова призова дипломатите ни по света за повече активност при защита на националните ни интереси и търсене на решения там, където тя ги няма.
Велислава Петрова, министър на външните работи: "Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейския съюз и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. С ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и на преначертаване на границите чрез сила."
Източник: БНТ
Кирил Пламенов
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Въпросната чамова издаде четата на радю и йотова - върли и прикрити евролунатици и слугинажки на мърсула - ковид ваксини след като се разбра , че става въпрос за коварно биологично оръжие, набутване във всички възможни войни. Каква дипломация, какви 5 евро!
Творчески проект, кандидатстващ за ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.