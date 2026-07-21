  
България не приема преначертаване на граници със сила: Външният министър

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20.07.2026 15:37

България не приема преначертаване на граници със сила: Външният министър

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Президентът Илияна Йотова заяви на конференцията на българските посланици по света, че се намира пред външния ни министър и дипломатите, за да отправи и критики, че има позиции на Външното ни министерство, които не се съгласуват с президентската институция. Като домакин на конференцията министър Велислава Петрова призова дипломатите ни по света за повече активност при защита на националните ни интереси и търсене на решения там, където тя ги няма.


    Велислава Петрова, министър на външните работи: "Правителството ще работи с ясното съзнание, че Европейския съюз и НАТО представляват най-благоприятната среда за защита на националните интереси на България. С ясното съзнание, че държава като България не може да приеме свят на сфери на влияние и на преначертаване на границите чрез сила."


Източник: БНТ


Кирил Пламенов


 



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  • 001 Anonimen 20.07.2026 19:09

    Въпросната чамова издаде четата на радю и йотова - върли и прикрити евролунатици и слугинажки на мърсула - ковид ваксини след като се разбра , че става въпрос за коварно биологично оръжие, набутване във всички възможни войни. Каква дипломация, какви 5 евро!

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