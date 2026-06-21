Андрей Гюров ще бъде кандидат за президент на инициативния комитет: Атанасов

"Андрей Гюров ще бъде кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет." Това заяви Атанас Атанасов пред БНТ.

И открехна вратата, че инициативният комитет, който се "комплектова", цели да се обхване цялата демократична и проевропейска общност.

"Това е общо дело, затова смятам, че не е моя работа да споделям информация. Не съм говорил с Георги Кандев, не го познавам. Но за сметка на това добре познавам Андрей Гюров. И смятам, че този човек има всички качества да бъде президент", каза още той.

Председателят на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание Атанас Атанасов отправи остри критики към управлението на министър-председателя Румен Радев, като определи проекта „Прогресивна България“ като „красноармейска власт“, изградена по модела на старите комунистически структури.

„Прогресивна България“ е градена в тайна по стара комунистическа традиция. Явно дълго време е работено, за да бъде подредена със съответните кадри. Това е своеобразна власт – краснознаменна, бих казал, или красноармейска“, каза още Атанасов.

По думите му основните фигури в кабинета са представители на стария военен елит от времето на Народна Република България.

„В правителството основните фигури са офицери от армията на НРБ. Премиерът, вицепремиерът и министър на финансите, както и министърът на отбраната, са възпитаници на военното образование от времето на комунизма. Това са хора с формиран мироглед върху комунистическите устои на България и със страхопочитание към Големия брат – бившия Съветски съюз и днешна Русия“, каза председателят на ДСБ.

Според него същият модел се възпроизвежда и в Народното събрание.

„В парламента властта се осигурява от младите комсомолци, които вече не са толкова млади – начело с Антон Кутев и Витанов. На практика става дума за една красноармейска опаковка на властта“, посочи Атанасов.

Той предупреди, че парламентът постепенно губи ролята си на реален коректив на изпълнителната власт.

„Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат. Големият проблем е, че опозицията е раздробена, а управляващите разчитат и на подкрепа от своите доскорошни опоненти“, заяви той.

Атанасов коментира и външнополитическите позиции на премиера Радев, предупреждавайки за риск от международна изолация на България.

„Рисковете за изолация на България са налице заради публичната и твърда позиция на Румен Радев в полза на Русия. Това се вижда отвсякъде и ще дава своите последици на европейската сцена. Лидерите може да се усмихват и да се ръкуват, но оценяват внимателно поведението му“, каза той.

Според лидера на ДСБ в европейските среди все по-често се правят сравнения между българския премиер и унгарския министър-председател Виктор Орбан.

„Появяват се оценки за Радев като за новия Орбан и защитник на руските интереси. Какъв е интересът на България да защитава интересите на руския патриарх?“, попита Атанасов.

Той припомни, че още по време на президентската кампания е предупреждавал за геополитическия курс на държавния глава.

„Подкрепяйки Радев, обръщаме българския кораб на изток. Днес вече виждаме това в неговото поведение“, заяви председателят на ДСБ.

Атанасов отправи и предупреждение към проевропейските избиратели преди предстоящите президентски избори.

„Червената власт вече е в парламента и в правителството. Рискът е наесен да получи и последната част от пъзела, като вземе и президентството. Затова демократичната и проевропейска общност трябва да се мобилизира и да даде отпор“, подчерта той.

Кирил Пламенов