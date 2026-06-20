Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да се наложат санкции, това означава да се простреляме в крака: Радев

Премиерът Румен Радев каза пред журналисти от Брюксел, че въпреки "вълненията" относно санкциите срещу Русия по отношения на религия, енергетика Съветът е приключил с добра новина за България.

"ЕК одобри над 1 милиард плащания по четвъртия етап на ПВУ, очакваме да се даде зелена светлина по петия етап, което е ясен показател за доверието към българското правителство", обясни премиерът.

"Ненужни вълнения, както виждате по никакъв начин европейски фондове и плащания по ПВУ не се спират, за това доверие, което има към правителството ние получаваме в аванс средства. За тези санкции не става въпрос само за патриарх Кирил, те засягат и нашата енергетика. Защото в обхвата на физическите лица, за които се предлага да се наложат санкции, попада и Вагит Алекперов - съсобственик на "Лукойл". Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции, това означава ние да се простреляме в крака", каза Радев. По думите му Алекперов е вложил много ресурси и усилия да имаме една от най-модерните рафинерии в Европа.

"Определени кръгове в България се вълнуват и се притесняват, да не кажа "истеризират" всичко това, което се случва тук по отношение на санкциите, едва ли не заради тези санкции на нас ще ни спрат фондовете, напротив, на нас ни пускат фондовете", обясни той.

Радев бе запитан дали евролидерите биха извадили Алекперов от списъка. "Ние имаме право на глас и ще го употребим. Лидерите тук ме познават много добре и знаят, че моите позиции са винаги аргументирани и се приемат", каза още премиерът.

Радев каза още, че с украинския президент Володимир Зеленски са провели много ползотворна среща, на която са обсъдили възможностите за сътрудничество в сферата на енергетиката. "България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърната мрежа на всички газопреносни системи, които разполагаме, с договорите, които имаме с нашите съседи за втечнен газ, това са въпроси, които вълнуват Украйна", каза още той.

„Търсенето на енергийни ресурси в нашия регион ще расте, а България именно предоставя всички условия за гарантиране на диверсификация и сигурност на доставките“, отбеляза той и добави – „ние диверсифицираме за целия регион, но можем да го правим в още по-големи количества и за още повече страни“. Той изтъкна и потенциала на Балканския коридор. По време на срещата между Радев и Зеленски е обсъден също така опитът на Украйна в разработването на върхови технологии в областта на дроновете, както и принципните възможности за съвместно производство в интерес на модернизацията на Българската армия.

Вагит Алекперов е виден руски предприемач и една от водещите фигури в петролната индустрия. През 80-те години заема различни ръководни длъжности в нефтения сектор на СССР. През 1991 г. инициира създаването на държавния петролен концерн „Лангепас-Урай-Когалимнефт“, който по-късно става основа на компанията „Лукойл“. Той оглавява „Лукойл“ като президент в продължение на три десетилетия до април 2022 г., превръщайки я в една от най-големите вертикално интегрирани петролни компании в света. Носител е на редица държавни награди на Руската федерация за принос в икономическото развитие на страната.

Кирил Пламенов