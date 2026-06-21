АПИ: Тримата ранени на Околовръстния път на Ботевград не са наши служители

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград), не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Това уточниха от пътната агенция.
От там добавят, че изпълнител на този договор е Дружество по закона за задълженията и договорите „ПП СОФИЯ 2023“ с участници в обединението – софийските „Инфра Експерт“ АД и „Обонато Билд“ ЕООД и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД.
Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя – косене и почистване на отпадъци, потвърждава АПИ. Агенцията уверява, че дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.
И тримата работници остават в болница, съобщи по-рано NOVA.
Най-младият пострадал е на 19 години, той е с открити фрактури на горен и долен крайник и е настанен в „Софиямед”.
50-годишен мъж е настанен в УМБАЛ „Св. Анна” с черепно-мозъчна травма и тежки фрактури на двете подбедрици. Той е в най-тежко състояние от тримата и е с опасност за живота.
Трима работници от АПИ са с опасност за живота, след като шофьор ги блъсна докато почистват храсти
В болница „Царица Йоанна - ИСУЛ” пък е настанен 46-годишен мъж, който е в добро общо състояние, адекватен и контактен. Той е с фрактури в дяната длан и пръстите. След операция сега е под наблюдение и в стабилно общо състояние.
Агенция „Пътна инфраструктура“ отправя отново редовния си призив шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Наталия Каменова
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