Bentley представи лимитирана серия Continental GT S Bespoke Edition

Британският производител на луксозни автомобили Bentley представи нова специална версия на своя гран турър Continental GT S. Моделът носи името Continental GT S Bespoke Edition by Mulliner и ще бъде произведен в едва 100 екземпляра, като всеки от тях ще предлага уникални цветови комбинации и още по-луксозен интериор, съобщава https://robbreport.com.
Новата серия е създадена от подразделението за персонализация Mulliner, което отговаря за най-ексклузивните проекти на марката. От Bentley обявиха, че занапред ще представят нова версия на Bespoke Edition всяка година, следвайки подход, вдъхновен от сезонните колекции в модната индустрия.
Специалното издание на Bentley Continental GT S 2027 ще се предлага както като купе, така и като кабриолет. Клиентите ще могат да избират между шест ексклузивни цветови схеми: Bright Ruby Red, Manuka Orange, Midnight Prism Pearlescent, Salerno Blue, Snow Quartz/Arctic White и Spectral Verdant. Всички автомобили от серията получават сатенена ивица по центъра на каросерията, както и черни 22-инчови джанти със самонивелиращи се емблеми.
В интериора са използвани седалки, тапицирани с черна кожа Jet Black, допълнени от акценти в Beluga и цвят, съответстващ на външното оформление. Сред отличителните елементи са тъмнохромирани детайли, амбиентно осветление и специална перфорация на седалките и панелите на вратите. Всеки автомобил ще разполага и с индивидуално номерирани декоративни лайсни на таблото и праговете с обозначение „Bespoke Edition 2027“.
Компанията не разкрива технически промени, което предполага, че моделът използва същото задвижване като стандартния Continental GT S. То комбинира 4,0-литров V8 двигател с двойно турбокомпресорно пълнене и електромотор, които развиват общо 671 к.с. и 930 Нм въртящ момент.
Благодарение на тази система автомобилът ускорява от 0 до 96 км/ч за 3,3 секунди и достига максимална скорост от 306 км/ч.
Bentley Continental GT S Bespoke Edition by Mulliner ще бъде част от моделната гама за 2027 година. Официална цена все още не е обявена, но се очаква тя да надхвърли стартовите 296 150 долара за версията купе и 325 150 долара за кабриолета.
Кирил Пламенов
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