Договорихме се с Иран, може да подпишем още този уикенд: Тръмп

Президентът Тръмп отмени ударите по Иран през нощта, като назова като причина договаряне с иранската страна. Той очаква споразумението с персийците за край на войната да бъде подписано още този уикенд, както сам заяви.

Според него върховният лидер на Иран устно вече е одобрил договореностите. Техеран до този момент не е коментирал изявлението на американския президент.

Пламен Веселинов