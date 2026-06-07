Договорихме се с Иран, може да подпишем още този уикенд: Тръмп

Президентът Тръмп отмени ударите по Иран през нощта, като назова като причина договаряне с иранската страна. Той очаква споразумението с персийците за край на войната да бъде подписано още този уикенд, както сам заяви.
Според него върховният лидер на Иран устно вече е одобрил договореностите. Техеран до този момент не е коментирал изявлението на американския президент.
Пламен Веселинов
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40 години, след като на откриването на ...
бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!