  
11.06.2026 23:06

Договорихме се с Иран, може да подпишем още този уикенд: Тръмп

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Президентът Тръмп отмени ударите по Иран през нощта, като назова като причина договаряне с иранската страна. Той очаква споразумението с персийците за край на войната да бъде подписано още този уикенд, както сам заяви.


Според него върховният лидер на Иран устно вече е одобрил договореностите. Техеран до този момент не е коментирал изявлението на американския президент.


 


Пламен Веселинов 


 



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