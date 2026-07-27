Гигантски пожар и „огнен облак“ заплашват Бордо

Огромният горски пожар в Югозападна Франция се е доближил на около 15 километра от агломерацията на Бордо. В департамента Жиронд са евакуирани близо 220 000 души, а огънят е изпепелил над 42 000 хектара.
Пожарът образува пирокумулонимбуси – т.нар. „огнени облаци“, които създават собствени ветрове и мълнии и могат да предизвикват нови огнища. През изминалата нощ обстановката е останала сравнително стабилна, но властите предупреждават, че предстои ново повишение на температурите. Евакуация на самия Бордо засега не е разпоредена.
Снимка: SDIS33/EPA/MAXPPP
Наталия Каменова
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