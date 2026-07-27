  
Ford изтегля над 565 000 Bronco и Bronco Raptor заради риск от пожар в двигателя

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27.07.2026 17:00

Ford изтегля над 565 000 Bronco и Bronco Raptor заради риск от пожар в двигателя

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Ford обяви сервизна акция за 565 911 автомобила Bronco и Bronco Raptor от моделните години 2021–2026 заради дефект в електрическата инсталация, който може да увеличи риска от пожар в двигателния отсек.


От компанията посочват, че проблемът е свързан с недостатъчна защита на кабелния сноп от протриване в двигателния отсек. При определени условия това може да доведе до оголване на проводници, късо съединение и повишен риск от възникване на пожар.


Засегнатите автомобили ще бъдат проверени в оторизираните сервизи, където при необходимост кабелният сноп ще бъде ремонтиран или подменен безплатно за собствениците.


Кирил Пламенов


 



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