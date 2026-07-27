Ford изтегля над 565 000 Bronco и Bronco Raptor заради риск от пожар в двигателя

Ford обяви сервизна акция за 565 911 автомобила Bronco и Bronco Raptor от моделните години 2021–2026 заради дефект в електрическата инсталация, който може да увеличи риска от пожар в двигателния отсек.
От компанията посочват, че проблемът е свързан с недостатъчна защита на кабелния сноп от протриване в двигателния отсек. При определени условия това може да доведе до оголване на проводници, късо съединение и повишен риск от възникване на пожар.
Засегнатите автомобили ще бъдат проверени в оторизираните сервизи, където при необходимост кабелният сноп ще бъде ремонтиран или подменен безплатно за собствениците.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Ford обяви сервизна акция за 565 911 ...
бТВ Синема 02 август 21:00ч.
Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Мила Йовович Leeloo Крис Тъкър Ruby Rhod Брус Уилис Корбен Далас Гари Олдман Jean-Baptiste Emanuel Zorg
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
Оригиналното мислене ще Ви помогне да откриете