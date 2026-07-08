Ferrari връща ръчните скорости с новия 12Cilindri Manuale

Ferrari представи модела 12Cilindri Manuale, с който възражда усещането за шофиране с ръчна скоростна кутия за първи път от 2012 г. насам.

Лимитираният гран турър е оборудван с новата система „Manuale-by-wire“, съчетана с атмосферен V12 двигател с мощност 819 к.с.. Тя позволява на водача да превключва между ръчен и автоматичен режим, като същевременно запазва визията и усещането на емблематичния отворен механизъм за превключване на скоростите, характерен за класическите модели на Ferrari.

Кирил Пламенов