Египет поиска разследване на съдийството след драмата с Аржентина

Египетската футболна асоциация е поискала официално разследване на съдийството след драматичната загуба с 2:3 от Аржентина на осминафиналите на Световното първенство.

Според испанското издание AS федерацията е внесла жалба до съдийската комисия на ФИФА, в която оспорва няколко ключови решения на главния съдия Франсоа Льотексие. Египтяните са недоволни от отменен гол след намеса на VAR, неприсъдена дузпа и цялостното ръководене на срещата.

След последния съдийски сигнал селекционерът Хосам Хасан също отправи остри критики към арбитрите. Цитиран от Reuters, той заяви, че отборът му е бил ощетен в решаващи моменти и заслужавал да продължи напред в турнира.

Спорните ситуации предизвикаха широк отзвук и в международните медии, като анализите акцентират върху ключовите намеси на VAR и решенията, повлияли на развоя на двубоя.

Аржентина спечели с 3:2 и се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, докато Египет настоява ФИФА да разгледа подробно съдийските решения от един от най-оспорваните мачове в елиминационната фаза.

Според информацията на AS, в официалната жалба Египет оспорва няколко конкретни решения:

Отменения гол на Мостафа Зико – попадението е отменено след намеса на VAR заради засада в хода на атаката.

Неприсъдена дузпа – египтяните твърдят, че е имало нарушение срещу техен футболист в наказателното поле, което не е било санкционирано.

Продължителността на добавеното време – федерацията смята, че е било недостатъчно.

Цялостното съдийство на Франсоа Льотексие, като настоява ФИФА да преразгледа представянето на съдийската бригада.

Кирил Пламенов