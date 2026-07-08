  
Египет поиска разследване на съдийството след драмата с Аржентина

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08.07.2026 10:45

Египет поиска разследване на съдийството след драмата с Аржентина

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Египетската футболна асоциация е поискала официално разследване на съдийството след драматичната загуба с 2:3 от Аржентина на осминафиналите на Световното първенство.


Според испанското издание AS федерацията е внесла жалба до съдийската комисия на ФИФА, в която оспорва няколко ключови решения на главния съдия Франсоа Льотексие. Египтяните са недоволни от отменен гол след намеса на VAR, неприсъдена дузпа и цялостното ръководене на срещата.


След последния съдийски сигнал селекционерът Хосам Хасан също отправи остри критики към арбитрите. Цитиран от Reuters, той заяви, че отборът му е бил ощетен в решаващи моменти и заслужавал да продължи напред в турнира.


Спорните ситуации предизвикаха широк отзвук и в международните медии, като анализите акцентират върху ключовите намеси на VAR и решенията, повлияли на развоя на двубоя.


Аржентина спечели с 3:2 и се класира за четвъртфиналите на Мондиал 2026, докато Египет настоява ФИФА да разгледа подробно съдийските решения от един от най-оспорваните мачове в елиминационната фаза.


Според информацията на AS, в официалната жалба Египет оспорва няколко конкретни решения:


Отменения гол на Мостафа Зико – попадението е отменено след намеса на VAR заради засада в хода на атаката.


Неприсъдена дузпа – египтяните твърдят, че е имало нарушение срещу техен футболист в наказателното поле, което не е било санкционирано.


Продължителността на добавеното време – федерацията смята, че е било недостатъчно.


Цялостното съдийство на Франсоа Льотексие, като настоява ФИФА да преразгледа представянето на съдийската бригада.


Кирил Пламенов


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки