800 хектара изгоряха край Париж, евакуираха 900 дома заради огромен пожар

Пожарникари и самолети за гасене се борят с мащабен горски пожар в историческата гора Фонтенбло, на около 60 километра югоизточно от Париж. Огънят, определян от властите като с „изключителен мащаб“, е обхванал около 800 хектара горски масив и към понеделник все още не е овладян.
Заради разрастващия се пожар са евакуирани около 900 домакинства, а движението по автомагистрала A6 и железопътните линии към Париж е сериозно затруднено.
Пожарът е избухнал в неделя следобед в гората Фонтенбло – бивше кралско ловно стопанство и една от най-посещаваните природни забележителности край френската столица. Огънят е необичаен за района заради близостта му до Париж.
Вътрешният министър Лоран Нунес заяви, че разследващите проверяват версия за умишлен палеж, тъй като са открити около 10 отделни огнища в радиус от един километър.
Пожарът е поредният вълнуващ инцидент на фона на екстремните горещини, които обхванаха Западна Европа. Във Франция милиони жители са под предупреждение за опасно високи температури, а властите очакват горещата вълна да продължи и през следващите дни.
Кирил Пламенов
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Пожарникари и самолети за гасене се ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
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