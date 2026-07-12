  
800 хектара изгоряха край Париж, евакуираха 900 дома заради огромен пожар

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13.07.2026 17:00

800 хектара изгоряха край Париж, евакуираха 900 дома заради огромен пожар

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Пожарникари и самолети за гасене се борят с мащабен горски пожар в историческата гора Фонтенбло, на около 60 километра югоизточно от Париж. Огънят, определян от властите като с „изключителен мащаб“, е обхванал около 800 хектара горски масив и към понеделник все още не е овладян.


Заради разрастващия се пожар са евакуирани около 900 домакинства, а движението по автомагистрала A6 и железопътните линии към Париж е сериозно затруднено.


Пожарът е избухнал в неделя следобед в гората Фонтенбло – бивше кралско ловно стопанство и една от най-посещаваните природни забележителности край френската столица. Огънят е необичаен за района заради близостта му до Париж.


Вътрешният министър Лоран Нунес заяви, че разследващите проверяват версия за умишлен палеж, тъй като са открити около 10 отделни огнища в радиус от един километър.


Пожарът е поредният вълнуващ инцидент на фона на екстремните горещини, които обхванаха Западна Европа. Във Франция милиони жители са под предупреждение за опасно високи температури, а властите очакват горещата вълна да продължи и през следващите дни.


Кирил Пламенов


 



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