Хора на плажа, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ

Дори в делничен ден и дори на лишения от заведения плаж в сърцето на града, Царево се радва на хора на плажа и в топлото вече море.
сн. Стоян Чайков
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.
Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:
- Мадам, по слух ли паркирате?
Приятелствата и общите идеи ще бъдат особено важни за