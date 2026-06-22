  
Хора на плажа, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ

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22.06.2026 17:06

Хора на плажа, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ

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Дори в делничен ден и дори на лишения от заведения плаж в сърцето на града, Царево се радва на хора на плажа и в топлото вече море.


сн. Стоян Чайков 


 



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