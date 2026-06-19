Бешикташ триумфира в първата част на международния турнир Созопол-Царево 2026

Първият поток от мачове на Международната купа „Созопол-Царево“ 2026 при родените през 2013 година завърши с официална церемония по награждаване, която се проведе в центъра на Царево.

След няколко дни на оспорвани футболни срещи, силни емоции и спортен дух, участниците в турнира получиха своите отличия. Сред призьорите се наредиха отборите на турския колос Бешикташ, както и столичните грандове ЦСКА и Левски.

Бешикташ

ЦСКА София

Левски София

Наградите бяха връчени от заместник-кмета на Община Царево Денис Диханов и представителя на Областния съвет на БФС – Бургас Валентин Филипов.

Денис Диханов поздрави състезателите с думите „Независимо от резултатите и купите, Вие всички сте победители, защото обичате футбола и горите в него, защото спортът ще Ви даде и ще изгради у Вас качества и навици, които ще Ви помагат в живота Ви като възрастни. Благодаря Ви, Царево Ви очаква отново.“

Турнирът събра в Царево отбори от България, Турция, Грузия и Азербайджан и превърна града в сцена на детски футбол, приятелство и международен спортен дух.

Община Царево поздравява всички участници, треньори, родители и организатори за отдадеността, спортсменството и емоциите, които донесоха на терена.

До нови срещи на стадион „Царево“!

Припомняме че след няколко дни, следва нова доза детски футбол – от 25 до 29 юни Градския стадион в Царево ще приеме втората част на турнира.

Наталия Каменова