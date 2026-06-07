Хр. Мутафчиев ще съди шефката на НДК за клевета

"Абе, моме проста! Кой ти даде поста?"
С думите на Радой Ралин искам да обърна внимание, че
току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от директорката на НДК - Андрияна Татарова. Тази жена си позволи да ме обвини, че съм „съветник“ на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я „махна“ от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно!
За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места.
След тези лъжи, нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура!
Освен това, настоявам за дисциплинарното отстраняване на всички и възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери, схеми…
Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова!
Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура!
Христо Мутафиев, шеф на САБ
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Кирил Петков спасил Бойко Борисов. За благодарност Бойко извадил спестовна книжка и му я дал.
- Но аз не мога да тегля от нея!
- Нищо, ще внасяш!