  
09.06.2026 19:06

Хр. Мутафчиев ще съди шефката на НДК за клевета

Видян 187 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

"Абе, моме проста! Кой ти даде поста?"


С думите на Радой Ралин искам да обърна внимание, че


току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от директорката на НДК - Андрияна Татарова. Тази жена си позволи да ме обвини, че съм „съветник“ на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я „махна“ от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно!


За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места.


След тези лъжи, нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура!


Освен това, настоявам за дисциплинарното отстраняване на всички и възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери, схеми…


Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова!


Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура!       


Христо Мутафиев, шеф на САБ 



Етикети
, , , , , , , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Хр. Мутафчиев ще съди шефката на НДК за клевета

Хр. Мутафчиев ще съди шефката на НДК за клевета

"Абе, моме проста! Кой ти даде поста?" ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 07 юни 21:00ч.

В сърцето на морето 2015 г. ‧ Приключенски филм/Екшън ‧ 2 ч 2 мин

Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон

виц на деня

Кирил Петков спасил Бойко Борисов. За благодарност Бойко извадил спестовна книжка и му я дал.


 

- Но аз не мога да тегля от нея!


 

- Нищо, ще внасяш!

към хороскоп хороскоп

телец

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки