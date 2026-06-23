Хвърлиха 36-годишен мъж от Лъвов мост заради 10 евро

36-годишен мъж е убит в центъра на София. Той е бутнат от "Лъвов мост" в коритото на реката. Трима души са задържани, съобщи БНТ.

Според първоначални данни жертвата и негов съсед от кв. "Христо Ботев" се скарали за 10 евро и трева. Така се стигнало до схватката, при която 36-годишният е бутнат от моста в реката.