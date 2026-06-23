Хвърлиха 36-годишен мъж от Лъвов мост заради 10 евро

36-годишен мъж е убит в центъра на София. Той е бутнат от "Лъвов мост" в коритото на реката. Трима души са задържани, съобщи БНТ.
Според първоначални данни жертвата и негов съсед от кв. "Христо Ботев" се скарали за 10 евро и трева. Така се стигнало до схватката, при която 36-годишният е бутнат от моста в реката.
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бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.
Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:
- Мадам, по слух ли паркирате?