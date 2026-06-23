  
Хвърлиха 36-годишен мъж от Лъвов мост

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22.06.2026 20:06

Хвърлиха 36-годишен мъж от Лъвов мост заради 10 евро

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36-годишен мъж е убит в центъра на София. Той е бутнат от "Лъвов мост" в коритото на реката. Трима души са задържани, съобщи БНТ.


Според първоначални данни жертвата и негов съсед от кв. "Христо Ботев" се скарали за 10 евро и трева. Така се стигнало до схватката, при която 36-годишният е бутнат от моста в реката.


 
Кирил Пламенов
 



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