И Турция уличи Демерджиев в лъжа: Д. Атанасова НЕ е пътувала за Дубай (ДОКУМЕНТИ)

След подчиненото му МВР, и турските власти уличиха в лъжа вътрешния ни министър Демерджиев. След като се разбра с документи, че е излъгал в парламента за пътуване на конституционния съдия Д. Атанасова от София за Дубай с частен самолет с депутата Пеевски, понеже е летяла с граждански полет до Истанбул, той каза, че от Истанбул тя е полетяла за Дубай. От публикуваните документи се доказва, че и това е лъжа. Ето и фактите:

"Публикувам официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция "Сигурност", Околийско управление Истанбул от което е видно, че съм пребивавала единствено на територията на Република Турция и не съм напускала пределите на страната между посочените два полета по маршрута София – Истанбул - София.

Данните удостоверяват преминаването ми през ГКПП - летище Истанбул на 05.04.2024г, на 08.04.2024г. и пребиваването ми в Република Турция от 05.04-08.04.2024г.

Още на 03 юли представих данните, регистрирани в Интегрираната информационна система „Справки“ на МВР, удостоверяващи преминаванията ми през граничните контролно-пропускателни пунктове на Република България, които установяват, че съм напуснала страната на 05.04.2024 г. с граждански полет и съм се завърнала на 08.04.2024 г. с граждански полет на турските авиолинии / Turkish Airlines.

Лъжата, изречена от трибуната на Народното събрание, че „на 5 април 2024 г. Десислава Атанасова е пътувала с Делян Пеевски от летище "Васил Левски" - София до Дубай с частна компания "Хиперион Авиейшън" и до този момент не е подкрепена с какъвто и да е публично представен писмен докумен от която и да е служба за сигурност и обществен ред или Иван Демерджиев.

С писмени документи доказвам, че на посочените дати съм летяла по маршрута София – Истанбул – София, с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми, които също публикувах на 03 юли.

Представените от мен удостоверения категорично опровергават изнесените неверни твърдения в Народното събрание.

Разполагам и със справка от авиокомпания Turkish Airlines с резервационните ми данни за посочените полети.

Тази справка и всички други документи, относно пътуването и пребиваването ми в Република Турция за периода 05-08 април 2024г., ще представя пред компетентен съд, за установяване на отговорността на съответните лица, участвали в това "мероприятие".

На всички останали - анализатори, коментатори, морализатори желая здраве.

На тези, които не повярваха на разпространените неверни твърдения, спекулации, предположения и лъжи и ме подкрепиха искрено благодаря.

П.П.Дипломатическият паспорт е вид български документ за самоличност.Издаден ми е на основание чл.38д, и съм го ползвала за преминаване на държавната граница и пребиваване в чужбина съгласно закона за БДС".

Десислава Атанасова, конституционен съдия