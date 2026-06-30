ИПБ сезира прокуратурата за действията и бездействията на Шишков за АМ Хемус

Институтът за пътна безопасност сезира прокуратурата с искане да извърши проверка относно действията и бездействията на арх. Иван Шишков в качеството му на заместник-министър, а впоследствие и на министър на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с многократно направени от него публични изявления относно незаконно строителство на Лот 4 на АМ "Хемус".

От Института посочват, че от множество публични изявления на Шишков, направени през 2021 г. в качеството му на заместник-министър, както и впоследствие като служебен министър на регионалното развитие и благоустройството през периода август 2022 г. - юни 2023 г., се установява, че той многократно е заявявал, че по Лот 4 на магистралата е извършвано строителство без необходимите строителни книжа и разрешения, като нееднократно е определял това строителство като незаконно.

"Тези публични изявления пораждат необходимост да бъде установено дали, след като е разполагал с тази информация и е заемал ръководни длъжности в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, арх. Иван Шишков е предприел всички действия, които законът му е възлагал, за преустановяване на незаконното строителство, за реализиране на административната и наказателната отговорност на виновните лица и за защита на държавния интерес", отбелязват от ИПБ.

Според тях особено значение има обстоятелството, че той последователно и многократно е заявявал пред медиите, че незаконното строителство по Лот 4 е установен факт.

"Ако тези негови публични твърдения отговарят на действителността, следва да бъде проверено дали като компетентно длъжностно лице е предприел всички предвидени в закона действия. Ако такива действия не са били предприети или са били недостатъчни, следва да бъде преценено дали са налице данни за неизпълнение на служебни задължения или за извършено престъпление от общ характер", настояват от Института.

Според тях има обществен интерес прокуратурата да извърши цялостна проверка и да установи всички относими факти и обстоятелства.

От ИПБ искат в хода на проверката да бъде установено:

Кога и по какъв ред компетентните органи са установили незаконното строителство по Лот 4 на автомагистрала "Хемус".

Кога арх. Иван Шишков е придобил официална информация за тези обстоятелства.

Какви конкретни действия е предприел арх. Иван Шишков като заместник-министър и министър за преустановяване на незаконното строителство.

Издавани ли са констативни актове, заповеди за спиране на строителството, административни актове или други документи във връзка с незаконното строителство.

Уведомявана ли е прокуратурата и ако да - кога и с какви материали.

Ако при проверката се установи, че не са били предприети всички предвидени в закона действия, да бъде преценено дали са налице данни за неизпълнение на служебните задължения от страна на арх. Иван Шишков или за извършено престъпление по служба.

Институтът настоява прокуратурата да разпореди пълна проверка по случая, като при наличие на достатъчно данни бъдат предприети действия съобразно правомощията на прокуратурата.

Според ИПБ подобна проверка е в интерес на законността, обществото и защитата на държавния интерес, тъй като ще даде отговор на въпроса дали компетентните длъжностни лица са изпълнили всички свои законови задължения след публичното установяване на незаконно строителство по Лот 4 на Автомагистрала "Хемус".

Кирил Пламенов