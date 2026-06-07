Израел иска отмяна на международната заповед за арест на Нетаняху

Посланикът на Израел в ООН призова за отмяна на международната заповед за арест срещу премиера Бенямин Нетаняху след отстраняването на главния прокурор на Международния наказателен съд (МНС), съобщи ДПА.

Отстраняването на Карим Хан "доказва, че тази институция е прогнила до дъно", написа днес в Х посланикът на Израел в ООН Дани Данон. "Сега е моментът да се отменят абсурдните обвинения срещу премиера Нетаняху!"

Отстраняването на Хан дойде на фона на обвинения в сексуално неправомерно поведение срещу негова колежка. Британският прокурор е във временен отпуск от над година и възнамерява да се върне, след като обвиненията бъдат изяснени. Той отрича всички обвинения срещу него, посочва БТА.

Хан е главен прокурор на МНС от 2021 г. и издаде заповед за арест срещу Нетаняху за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Газа.

Поради действията си по време на двугодишната война в крайбрежната ивица, при която загинаха десетки хиляди души, Израел многократно е бил обвиняван във военни престъпления, а в някои случаи и в геноцид, отбелязва ДПА.

Израелското правителство категорично отхвърля тези обвинения. То описва войната като част от по-широк конфликт с Иран и неговите регионални съюзници, които се стремят да унищожат еврейската държава.

Преди всичко поради заповедта за арест срещу Нетаняху САЩ засилиха натиска си върху съда и наложиха санкции на персонала и съдиите.

Кирил Пламенов