Кандидат-депутатка на Радев трудоустроена шеф Големи данъкоплатци, крие фамилията си заради арест при рекет върху такъв

Силвия Иванова - Гатовска беше кандидат за депутат не в коя да е листа, а в централна София - 24 МИР, редом с видния борец срещу корупцията Иван Демерджиев, който стана вътрешен министър. И я е спуснал шеф на възловата дирекция на НАП Големи данъкоплатци, която контролира олигарсите и може да ги натиска с разни инструменти, а тя има фамилен опит в тези работи. На новата длъжност тя фигурира, по всички закони на конспирацията, просто като Силвия Иванова. Ще попитате защо? "Поради що се срами да се нарече..." Гатовска, както би написал Паисий.

Вероятно заради арест на нейния спътник Владимир Гатовски. На 27 май 2010 г. уважаваният сайт profit.bg под заглавие: "Още една дирекция в НАП, дискредитирана от корупция" пише: "При спецакция на МВР днес в Русе бяха задържани двама служители от НАП дирекция Големи данъкоплатци и осигурители, съобщиха от НАП.

Владимир Гатовски, ръководител на екип и ревизорът Пламен Грозев са арестувани в момента, в който са опитвали да рекетират фирма, голям данъкоплатец в Русе. Изпълнителният директор на НАП незабавно уволни задържаните служители".

Както се казва в еврейския виц: "Важното е бизнесът да остава на нашата улица". В случая, "в нашата фамилия".

Иначе премиерът и вътрешният министър вдигат пара за голяма борба срещу корупцията и олигархията.

С каква цел обаче? Подобни назначения будят много сериозни съмнения. Освен ако цяла партия от възпитаници на магнаурската МВР-школа в Симеоново толкова не се е сетила да провери кого взема, лансира и назначава. Понеже предизборно ПБ сама твърдеше: "Готови сме", не ще да е от наивност. А може би вали в нечии джобове? Защо ли? Ами в бюджета на Гълъб - Радев приходите са намалени със занижаване. Затова.

Екип на 19 минути