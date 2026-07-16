Не разбирате "тънката материя": Сл.Василев към избирателите от името на Радевата партия

С присъщата на човек, чийто първи работен ден е на народен представител в този парламент, въпреки 40-те години и на син на човека, който купи на безценица хладилния завод в София, който беше унищожен впоследствие, след като въртеше и безмитните бензиностанции по границите, разбира се - агент на ДС, депутатът Слави Василев от Радевата партия Прогресивна България ОБЯВИ ИЗБИРАТЕЛИТЕ ЗА ТЪПИ:

"Наблюдавам как редица анализатори и наблюдатели се упражняват върху външния ни министър - как „шикалкавил“ и какво двуличие имало между неговите заявки и тези на премиера.

Подобна гледна точка е погрешна и показва неразбиране на тънката материя и спецификата на външната политика".

Още в първото изречение има НАГЛА ЛЪЖА, ЗАЩОТО ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР ПОДПИСА ДОКУМЕНТ, което не е заявка, а е ангажимент черно на бяло за Коалицията на желаещите. По-нататък в текста си Слави Василев обяснява как правителството защитило българския интерес, като надало глас - а за кое?

За да може безпроблемно да си харчат парите двама олигарси. Антиолигархично, вместо за нещо, от което би спечелил българският народ, кабинетът Радев спасява от санкции милиардера Вагит Алекперов, който още в първата седмица на войната в Украйна и оттагава вече 4 години и 5 месеца НЯМА ОБЩО С УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛУКОЙЛ, ПОЕТО ДИРЕКТНО ОТ КРЕМЪЛ.

Дерогация за фирмите, обслужващи с резервни части метрото - точно 5 от неговите композиции, има от миналата година, така че ангажиментът за другия спасен от санкции олигарх са си лично на Радев. И нямат нищо общо с българския национален интерес.

Екип на 19 минути