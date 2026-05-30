Екатерина Захариева ще представи на Green Transition Forum 6.0 най-голямата инициатива на ЕС за финансиране на технологични компании

Европа прави опит да навакса изоставането си от САЩ и Китай в битката за технологии, изкуствен интелект и deep tech компании. След години, в които европейските стартъпи често бяха принудени да търсят капитал извън континента, Брюксел вече преминава към мащабно публично-частно финансиране, насочено към задържането на най-иновативните компании в Европа. Именно тази промяна ще бъде в центъра на петия ден на Green Transition Forum 6.0 в София.

Големият акцент в програмата на 5 юни е дискусията „Финансиране на бъдещето: как Централна и Източна Европа може да спечели от европейските програми за иновации“, посветена на новата европейска стратегия за стартъпи, deep tech и мащабиране на технологични компании.

На 3 юни по време на EIC Summit в Брюксел е официалното представяне на Scaleup Europe Fund – новия европейски фонд за растеж на deep tech компании на стойност 5 милиарда евро. Ден по-късно фондът ще бъде представен на Green Transition Forum 6.0 в София лично от Екатерина Захариева - европейски комисар за стартъпи, научни изследвания и иновации, която е основният двигател за приемането на инициативата от ЕК.

Фондът е най-голямата европейска инициатива досега за финансиране на технологични scaleup компании и има амбицията да задържи най-перспективните европейски фирми в Европа, вместо те да търсят капитал и развитие в САЩ или Азия. Сред секторите, към които ще бъдат насочени инвестициите, са изкуственият интелект, квантовите технологии, clean tech, космическите технологии, биотехнологиите, медицинските иновации и dual-use индустриите.

Управлението на фонда беше поверено на глобалната инвестиционна организация EQT след конкурентна процедура, организирана от Европейския съвет за иновации (EIC). В инициативата участват и едни от най-големите европейски институционални инвеститори и финансови групи, включително Novo Holdings, EIFO (Export and Investment Fund of Denmark), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo / Intesa Sanpaolo /Fondazione Cariplo, Dutch pension fund ABP (with APG as Asset Manager), and Allianz.

Как държавите от Централна и Източна Европа могат да се възползват от новата европейска инвестиционна политика ще бъде сред основните акценти на дискусията в София. В нея заедно с българския еврокомисар ще се включат и Иван Василев – министър на иновациите и дигиталната трансформация на България, Марют Фалкщед – главен изпълнителен директор на Европейския инвестиционен фонд (EIF), който играе ключова роля във финансирането на европейските иновации и рисков капитал, както и Кристиан Бушой – държавен секретар в Министерството на енергетиката на Румъния, бивш евродепутат и бивш председател на Комисията по индустрия, изследвания и енергетика (ITRE) в Европейския парламент.

Модератор на дискусията ще бъде Светослава Георгиева – председател на борда на EIC Fund, член на инвестиционния комитет на InvestEU Fund и един от най-разпознаваемите български експерти в сферата на европейските инвестиции и иновационното финансиране.

Програмата на петия ден на Green Transition Forum 6.0 ясно показва и още една тенденция – че Европа постепенно измества фокуса си от традиционната индустриална политика към технологичен суверенитет, дигитална независимост и иновационна икономика.

Сред останалите големи теми са изкуственият интелект, киберсигурността, бъдещето на образованието и дигитализацията. В панела „Образованието на бъдещето – подготовка за свят, който още не съществува“ участие ще вземат Виктор Негреску – заместник-председател на Европейския парламент, проф. Георги Вълчев – министър на образованието и науката на България, Барбара Новацка – министър на образованието на Полша, както и Андреас Шлайхер – директор „Образование и умения“ в ОИСР и създател на PISA - теста за изследване на функционалната грамотност на учениците.

В дискусията „Дигитален суверенитет срещу глобалните платформи – кой контролира бъдещето?“ ще се включат Брандо Бенефей – член на Европейския парламент и един от водещите европейски политици в областта на регулацията на изкуствения интелект, Цветан Алексиев – изпълнителен директор на Sirma Group Holding, както и представители на A1 Digital Austria.

Форумът ще постави акцент и върху човешкия фактор в киберсигурността, рисковете от AI средата и променящите се отношения между хората и технологиите. Панелите за AI, киберустойчивост и дигитално поведение ще съберат международни експерти по технологии, сигурност и дигитална етика.

Петият ден на Green Transition Forum 6.0 очертава една все по-ясна промяна в европейския дневен ред: от регулации и догонване към амбиция Европа да изгради собствен технологичен капацитет, собствен капитал и собствени глобални компании. Именно около тази нова стратегия ще се водят ключовите разговори в София.

Кирил Пламенов