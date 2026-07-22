Медиците от ИСУЛ поискаха достойни заплати и по-добри условия

Медици протестираха отново пред сградата на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ” с искане за увеличаване на заплатите и на ваучерите за храна, както и за подобряване на условията на труд. Организатор е Национален синдикат „Защита“.

Искаме достойно заплащане и добри условия на труд, за да можем да се грижим за българския пациент, който е болен, каза председателят на синдиката Красимир Митов пред събралите се, предаде Дарик.

За пореден път изпращаме нашите искания до министъра на здравеопазването, посочи той. Писма ще бъдат изпратени и до Българския лекарски съюз (БЛС), както и до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Очакваме, че след като бъде гласуван държавния бюджет на второ четене, БЛС и НЗОК да седнат и да изготвят новия Национален рамков договор. Именно там трябва да залегнат промените, които искаме, допълни Митов.

Едното ни искане е увеличаването на цените на клиничните пътеки, за да има възможност да бъдат увеличени и вашите заплати, посочи Митов. Сред другите искания на протестиращите е изплащането на надлимитните дейности. По думите на Митов изплащането, което в момента е за сметка на болничните заведения, е задължение на НЗОК. Средствата трябва да бъдат преведени в най-кратки срокове, за да можем да пристъпим към преговори за увеличение на заплатите, каза той.

Имаме още много искания, като част от тях не изискват огромни средства, а само политическа воля или решение на здравното министерство да промени някои наредби, каза Митов.

Битката продължава, на 30 юли искаме среща със здравния министър по всички наши искания. Искаме среща със здравната каса и с лекарския съюз, за да имаме категорична представа имат ли намерение да променят нещо в сферата на здравеопазването или само ни заблуждават, че защитават нашите интереси, посочи още Митов.

Медици протестираха преди седмица - на 15 юли, отново пред ИСУЛ, с искане за увеличение на заплатите. Ден по-късно бюджетната комисия прие на второ четене законопроекта за бюджета на НЗОК за 2026 г. Пред журналисти тогава здравният министър Катя Ивкова посочи, че е необходим финансов анализ преди нормативни промени за възнагражденията в болниците. По думите ѝ първо трябва да бъде приет Законът за бюджета на НЗОК за 2026 г., след което да приключат преговорите за Национален рамков договор. Паралелно с това Министерството на здравеопазването е започнало преговори по нов колективен трудов договор. Едва след приключването на тези процедури и след като бъдат договорени цените и обемите на медицинските дейности, ръководствата на лечебните заведения ще могат като работодатели да предприемат стъпки за увеличаване на възнагражденията в съответствие с възможностите си и с колективния трудов договор, каза министърът.

Кирил Пламенов

Снимка: БТА