  
Венци Стефанов: Над 70% от протестиращите фенове ще дадат положителен тест за наркотици

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22.07.2026 15:07

Венци Стефанов: Над 70% от протестиращите фенове ще дадат положителен тест за наркотици

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Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изостри конфликта с част от привържениците на клуба, като заяви, че ако им бъдат направени тестове, „над 70% ще излязат с наркотици“.


„Ако има кой да дойде и да направи повече от мен, няма проблем да се махна. Но над 70% от тези хора ще дадат положителен тест за наркотици“, каза той на пресконференция преди старта на сезона.


Стефанов обвини феновете, че вредят на клуба, влизат на стадиона без билети и искат да превърнат Славия в „бирария“. По думите му полицията не разрешава продажбата на алкохол на стадиона.


Босът на „белите“ отново се обяви за 16 отбора в Първа лига, като според него повече мачове ще помогнат за развитието на младите български футболисти. Той разкритикува и състоянието на спортната инфраструктура у нас, заявявайки, че България изостава сериозно от страни като Сърбия, Северна Македония и Унгария.


Кирил Пламенов


 



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