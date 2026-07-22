Венци Стефанов: Над 70% от протестиращите фенове ще дадат положителен тест за наркотици

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов изостри конфликта с част от привържениците на клуба, като заяви, че ако им бъдат направени тестове, „над 70% ще излязат с наркотици“.

„Ако има кой да дойде и да направи повече от мен, няма проблем да се махна. Но над 70% от тези хора ще дадат положителен тест за наркотици“, каза той на пресконференция преди старта на сезона.

Стефанов обвини феновете, че вредят на клуба, влизат на стадиона без билети и искат да превърнат Славия в „бирария“. По думите му полицията не разрешава продажбата на алкохол на стадиона.

Босът на „белите“ отново се обяви за 16 отбора в Първа лига, като според него повече мачове ще помогнат за развитието на младите български футболисти. Той разкритикува и състоянието на спортната инфраструктура у нас, заявявайки, че България изостава сериозно от страни като Сърбия, Северна Македония и Унгария.

Кирил Пламенов