Везенков получи дипломата си за магистър в НСА

След като успешно завърши магистратура в Националната спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи дипломата си от ректора проф. Красимир Петков. Преди година играчът на „Олимпиакос“ завърши и бакалавърска степен със специалност „треньор по баскетбол“.
Везенков заяви, че обучението в НСА е важна стъпка към мечтата му след края на състезателната кариера да стане баскетболен треньор. Баща му Сашо Везенков изрази увереност, че синът му ще бъде успешен наставник.
В момента Везенков се готви самостоятелно преди лагера на националния отбор за мача с Румъния на 30 август от втората фаза на предквалификациите за Евробаскет 2029. България е в група с Дания и Румъния, като само победителят продължава напред.
Кирил Пламенов
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„Между позора и войната вие избрахте ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
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