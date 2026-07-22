  
Везенков получи дипломата си за магистър в НСА

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22.07.2026 15:07

Везенков получи дипломата си за магистър в НСА

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След като успешно завърши магистратура в Националната спортна академия, баскетболната звезда Александър Везенков получи дипломата си от ректора проф. Красимир Петков. Преди година играчът на „Олимпиакос“ завърши и бакалавърска степен със специалност „треньор по баскетбол“.




Везенков заяви, че обучението в НСА е важна стъпка към мечтата му след края на състезателната кариера да стане баскетболен треньор. Баща му Сашо Везенков изрази увереност, че синът му ще бъде успешен наставник.


В момента Везенков се готви самостоятелно преди лагера на националния отбор за мача с Румъния на 30 август от втората фаза на предквалификациите за Евробаскет 2029. България е в група с Дания и Румъния, като само победителят продължава напред.


Кирил Пламенов


 



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