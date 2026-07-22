Между позора и войната, вие избрахте позора, за да получите и войната. Това направи днес Радев: Костадинов

„Между позора и войната вие избрахте позора, за да получите и войната. Това направи днес Радев.“ С този цитат, приписван на Уинстън Чърчил, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира решението на парламента да разреши разполагането на до осем американски самолета-цистерни и до 250 военнослужещи в авиобаза "Безмер" в подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток.

Костадинов заяви, че според него "опасността от война е на вратата на България".

По думите му, за разлика от предишната, този път иранската нота е била "много категорична и остра" и е внесена директно в Народното събрание от иранския посланик.

"Това ме кара да съм притеснен, защото, ако Иран реши да удари България, за което вече има легитимно право, защото нашата държава се включи във войната срещу Иран за пореден път, но вече е още по-открито, още по-категорично, ние нищо не можем да направим", каза лидерът на "Възраждане".

Според него твърденията, че американските сили ще защитят България, са "пълни глупости".

"Американците собствените си бази в Близкия изток не можаха да опазят, нямат една действаща база в момента в Близкия изток. Иранците са сринали всичко", коментира Костадинов.

Той отправи критики и към президента Румен Радев.

"Ако Радев беше казал на изборите това, което каза в речта си тук пред Народното събрание, той щеше да има точно пет гласа. Това беше тържество на лицемерието, на двуличието, на предателството – първо към държавата и второ към собствените му избиратели", заяви Костадинов.

Кирил Пламенов