Металните мантинели са скъпи и негодни заради корупция и лобизъм: инж. Владимир Жиянски

Металните мантинели по пътищата в страната са неефективни, по-скъпи от алтернативата и не могат да спрат камиони или по-тежки автомобили, а причината държавата да ги избира е „корупция и лобизъм“, заяви инж. Владимир Жиянски пред Нова телевизия.
По думите му тези съоръжения са деформируеми и могат да издържат на удар със сила до 1500 кг, което ги прави негодни за тежки превозни средства. Инж. Жиянски предупреди, че при инцидент съществува и голям риск металните шини да проникнат в купето на автомобила.
Като алтернатива той посочи стоманобетонните огради, които имат по-голяма плъзгателна повърхност. Тя поема удара и не позволява на автомобила да навлезе в насрещното платно, което е честа причина за челни сблъсъци с фатален край.
Инженерът припомни, че преди две години е приета нова наредба, която изрично указва бъдещето на пътната безопасност да се гради върху стоманобетонни системи. Въпросът с качеството на ограничителните съоръжения стана повод за дебати в парламента миналата седмица. Позицията на Жиянски повтаря и мнения на други експерти като доц. Христо Грозданов, според когото решенията в сектора се взимат на база лобизъм, а не наука. Още в края на юни от Института за пътна безопасност обявиха, че според тях АПИ е признала за липса на контрол върху мантинелите.
Според представените от Жиянски данни стоманобетонната система H2 може да задържи камион до 13 тона, а по-високият клас H4B – 38-тонен тир.
Въпреки новата наредба обаче е оставен огромен гратисен период за подмяна на старите съоръжения. На въпрос защо държавата продължава да избира по-скъпите и по-неефективни метални системи, експертът беше категоричен: „Корупция, лобизъм и това е. И оттук нататък не трябва да се допуска абсолютно същото. Никакъв компромис”.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!
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