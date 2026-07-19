Металните мантинели са скъпи и негодни заради корупция и лобизъм: инж. Владимир Жиянски

Металните мантинели по пътищата в страната са неефективни, по-скъпи от алтернативата и не могат да спрат камиони или по-тежки автомобили, а причината държавата да ги избира е „корупция и лобизъм“, заяви инж. Владимир Жиянски пред Нова телевизия.

По думите му тези съоръжения са деформируеми и могат да издържат на удар със сила до 1500 кг, което ги прави негодни за тежки превозни средства. Инж. Жиянски предупреди, че при инцидент съществува и голям риск металните шини да проникнат в купето на автомобила.

Като алтернатива той посочи стоманобетонните огради, които имат по-голяма плъзгателна повърхност. Тя поема удара и не позволява на автомобила да навлезе в насрещното платно, което е честа причина за челни сблъсъци с фатален край.

Инженерът припомни, че преди две години е приета нова наредба, която изрично указва бъдещето на пътната безопасност да се гради върху стоманобетонни системи. Въпросът с качеството на ограничителните съоръжения стана повод за дебати в парламента миналата седмица. Позицията на Жиянски повтаря и мнения на други експерти като доц. Христо Грозданов, според когото решенията в сектора се взимат на база лобизъм, а не наука. Още в края на юни от Института за пътна безопасност обявиха, че според тях АПИ е признала за липса на контрол върху мантинелите.

Според представените от Жиянски данни стоманобетонната система H2 може да задържи камион до 13 тона, а по-високият клас H4B – 38-тонен тир.

Въпреки новата наредба обаче е оставен огромен гратисен период за подмяна на старите съоръжения. На въпрос защо държавата продължава да избира по-скъпите и по-неефективни метални системи, експертът беше категоричен: „Корупция, лобизъм и това е. И оттук нататък не трябва да се допуска абсолютно същото. Никакъв компромис”.

Кирил Пламенов