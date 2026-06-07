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09.06.2026 17:17

Мицкоски: Не знам какво бих могъл да очаквам от срещата Силяновска - Йотова

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Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че не знае какво да очаква от утрешната среща в София между президентите на България Илияна Йотова и на Северна Македония Гордана Силяновска.


В понеделник Силяновска потвърди в телевизионно интервю, че такава среща ще се проведе в рамките на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).


"Наистина не знам какво бих могъл да очаквам и какво би било евентуалното съдържание на срещата", заяви Мицкоски в отговор на журналистически въпрос по време на посещението си в община Гьорче Петров.


По думите му "като човек очаква страната да поддържа добросъседски отношения с всички". Като премиер обаче ще направи всичко по силите си, за да защити идентичността и интересите на гражданите и държавата.


По думите му целта е да се изградят "добросъседски отношения с всички", основани на принципа "на двупосочната улица", предаде БТА.


"Имаме план и стратегия и се движим по тях. Не сме обещавали чудеса, защото не сме чудотворци. Всеки, който обещава чудеса, лъже. Ние само обещавахме упорита работа, която и вършим", коментира премиерът на РСМ.


"Знам, че има очаквания някои неща да се случат по-бързо, но това, което казвам днес, го казах още в кампанията за изборите през 2022 г. и ще продължа да го казвам, защото нещата трябва да бъдат поставени на здрава основа, за да нямат поколенията след нас главоболията, които ние имаме. Работим старателно, честно и усилено и резултатите бавно идват. Няма много да говоря за детайлите", заяви Мицкоски.


В интервюто си преди ден Гордана Силяновска заяви, че очаква на срещата с българския президент "да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем", а срещата с Йотова определи като "естествено продължение" на срещата им в Ереван, където са имали "приятен женски разговор".


Мария Пенчева



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