  
Назначиха активистка на ИТН за шеф в НКЖИ

Свързани новини

20.07.2026 09:39

Назначиха активистка на ИТН за шеф в НКЖИ

Видян 244 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Активистката на партия Има такъв народ Златомира Мострова е била назначена за член на Съвета на директорите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" със заповед на министъра на транспорта Георги Пеев.


Любопитен факт е, че ведомството в петък (17.07) обяви, че инж. Красимир Шопов е новият генерален директор на НКЖИ, но не каза нито дума за назначаването на Мострова, въпреки че и двамата са назначени с една и съща заповед, пише OFFNews.bg


По образование новият член на борда на релсовата компания е юрист от Сливен. Била е депутат в 45-ото Народно събрание. Във фейсбук още може да се види видео от предизборната ѝ кампания, на което тя подарява на тогавашния президент и сегашен министър-председател Румен Радев албум с патриотични песни на лидера си Слави Трифонов.


Златомира Мострова ще е поредният ценен кадър на ИТН в транспорта. Преди дни OFFNews пръв написа, че Ива Митева - бивш председател на парламента от ИТН, ще бъде назначена за зам.-министър. Новината бе потвърдена и от самата Митева.  


Кирил Пламенов


 



Етикети
, , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Смях

Смях

Смях Аз не бих избързвал с оценката кой е ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 19 юли 21:00ч.

В страната на светците и грешниците (2023)

Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън

виц на деня

Детето на японка и българин е странна комбинация: Много му се работи, ама го мързи да стане.

към хороскоп хороскоп

риби

Интуицията ви работи безотказно, насочвайки ви към правилните хора

Интуицията ви работи безотказно, насочвайки ви към

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки