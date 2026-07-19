Назначиха активистка на ИТН за шеф в НКЖИ

Активистката на партия Има такъв народ Златомира Мострова е била назначена за член на Съвета на директорите на Национална компания "Железопътна инфраструктура" със заповед на министъра на транспорта Георги Пеев.

Любопитен факт е, че ведомството в петък (17.07) обяви, че инж. Красимир Шопов е новият генерален директор на НКЖИ, но не каза нито дума за назначаването на Мострова, въпреки че и двамата са назначени с една и съща заповед, пише OFFNews.bg

По образование новият член на борда на релсовата компания е юрист от Сливен. Била е депутат в 45-ото Народно събрание. Във фейсбук още може да се види видео от предизборната ѝ кампания, на което тя подарява на тогавашния президент и сегашен министър-председател Румен Радев албум с патриотични песни на лидера си Слави Трифонов.

Златомира Мострова ще е поредният ценен кадър на ИТН в транспорта. Преди дни OFFNews пръв написа, че Ива Митева - бивш председател на парламента от ИТН, ще бъде назначена за зам.-министър. Новината бе потвърдена и от самата Митева.

Кирил Пламенов