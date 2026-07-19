Не е повод за гордост да се търси помощ зад Океана за недоказани твърдения: Людмил Рангелов

Не ми изглежда особено престижно за всяко затруднение да търсим помощ някъде навън, или в случая - чак зад Океана. Това каза в предаването „Тази сутрин“ адвокатът Людмил Рангелов относно срещите на министъра на вътрешните работи в САЩ.

Адвокат Емил Георгиев посочи, че партньорските взаимоотношения са именно затова - за да си помагаме. „Ако имаме необходимост да търсим институционално съдействие, няма нищо нередно в това. Плащанията и финансовите взаимоотношения са глобализирани от много отдавна и съответно е много трудно само в границите на националната държава да се концентрира едно разследване“.

„От срещите на Демерджиев в САЩ разбираме, че е обменена информация. Вероятно и по други въпроси, не само касаещи Делян Пеевски. Но разбирам, че един от фокусите на министър Демерджиев във водената от него сега атака - и политическа, и институционална, срещу Пеевски се е концентрирала именно върху прилагането или неприлагането на санкциите по закона „Магнитски“, посочи Георгиев.

По думите му основните задължени лица по тези санкции, специално в България, биха били финансовите институции, банките. „Така че това е, може би, следващият вектор, по който трябва да се помисли и да се събере информация. Ние имаме и банкови регулатори - Българската народна банка, Комисията за финансов надзор. Да се види какво правят тези институции и какво не правят. Съответно, може би, ако американската страна иска по-сериозно да се поинтересува, трябва да наблегне повече на тази част“.

Рангелов посочи, че не е особено горд и щастлив от това, че министърът на вътрешните работи не може да организира в България проверката на обстоятелства, за които твърди, че са налице, но все още не са доказани, и търси помощ и разбиране зад Океана.

„Вярно е, че глобалният закон „Магнитски“ е продукт на САЩ, но той няма пряко действие в България. Единствено през ограниченията, които могат да налагат финансовите институции заради връзките си с американските банки, заради доларовите експозиции и участието си в платежната система. Именно поради това те са заинтересовани да прилагат такива ограничения - като запориране на сметки, отказ за откриване на сметки на лица, които са санкционирани“, каза той.

Но по думите му това е друга тема. „Демерджиев ни въведе в темата да се разследват, първо, полетите, които е извършил Пеевски, и второ - как тези полети са били финансирани. Не виждам защо нашите служби не могат да направят проверка на всички тези обстоятелства - откъде са дошли парите, докъде е пътувал Пеевски. Това са проблеми, които бихме могли със собствените си сили и националните си възможности да решим и да отговорим на тези въпроси“.

Георгиев обясни, че има вектор на проверка, свързан с изнасяне на пари от България. „Говори се за големи суми и това винаги е интересно, когато е в контекста на лице, облечено във власт – в случая народен представител и то председател на парламентарно представена партия. За времето, когато е летял с конституционния съдия Десислава Атанасова, той беше само съпредседател, но все пак заемаше достатъчно властническа позиция. От тази гледна точка проверките за мен са напълно обясними. Да видим до какво ще доведат“.

„Що се отнася до приложението на глобалния закон „Магнитски“ в България - правени са предложения, включително през 2025 г. от „Продължаваме промяната - Демократична България“, да се внесат изменения най-вече в Закона за мерките срещу изпирането на пари, така че да има санкции за лица, които са санкционирани по „Магнитски“, най-вече в частта да не могат да участват в обществени поръчки, да ползват публични ресурси и така нататък“, каза той.

Според него това е също една добра отправна точка, чисто политически, да се възобнови този разговор и да се види може ли тук, на местна почва, нещо да се добави към българското законодателство.

„Депутатският имунитет не забранява проверки. Но моето разбиране е, че когато се изяснява един случай, Министерството на вътрешните работи трябва да работи тихо. Нека да достигне поне до един конкретен факт, който прилича на престъпление, и тогава да го обявява“, смята Рангелов.

Той сподели, че до този момент това са просто политически спекулации. „Те се превърнаха в център на общественото внимание - тези обстоятелства около пътуването на господин Пеевски, кога е пътувал, с кого е пътувал, кой е платил пътуванията. Но това първо трябваше да се изясни по категоричен начин и тогава да се поднесе на общественото внимание“.

„Сега навсякъде се коментира така ли е станало, както твърди министър Демерджиев, по друг начин ли е станало или изобщо няма да стане ясно какво се е случило“, допълни Рангелов.