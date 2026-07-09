Четвъртфиналът Франция – Мароко обещава зрелище

Футболните фенове ще насочат погледите си към Бостън тази вечер, където Франция и Мароко ще открият четвъртфиналите на Световното първенство по футбол 2026. Двубоят на „Бостън Стейдиъм“ (Gillette Stadium) започва в 23:00 часа българско време (16:00 EDT местно време).

Сблъсъкът е своеобразен римейк на полуфинала от Мондиал 2022 в Катар, когато французите спечелиха с 2:0. Четири години по-късно обаче Мароко вече не е сензация, а напълно заслужен претендент за място сред най-добрите четири отбора в света.

Франция достигна до четвъртфиналите след минимална победа с 1:0 над Парагвай, докато Мароко впечатли с категоричното 3:0 срещу Канада. По-рано в турнира африканците елиминираха и Нидерландия след изпълнение на дузпи, затвърждавайки репутацията си на един от най-трудните съперници на шампионата.

Голямата звезда на Франция остава Килиан Мбапе, който е сред водещите голмайстори на първенството. От другата страна е капитанът Ашраф Хакими – един от лидерите на мароканския тим и близък приятел на Мбапе от престоя им в Paris Saint-Germain. Именно приятелството между двамата придава допълнителен заряд на срещата.

Мароко обаче ще бъде без една от ключовите си фигури. Селекционерът Мохамед Уахби потвърди, че полузащитникът Исмаел Сайбари пропуска двубоя заради контузия в бедрото. Въпреки това наставникът заяви, че целта на отбора остава една – победа и класиране за полуфиналите.

Победителят от този четвъртфинал ще се изправи срещу победителя от двойката Испания – Белгия в битката за място на финала на Световното първенство.

Кирил Пламенов