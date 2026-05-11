Уволниха директора на гробищата в София, дават го на прокуратурата

Директорът на ОП “Гробищни паркове” Румен Димитров е дисциплинарно уволнен, след проверка на „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столичната община.

Проверката, извършена между 25 март и 30 април, е установила незаконосъобразно и непрозрачно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на лица без необходимото образование и стаж, както и липса на контрол при обработка на лични данни.

В съответствие със законовите изисквания, при спазване на принципа за нулева толерантност към корупцията и съмненията за корупция, кметът на София Васил Терзиев е предприел необходимите действия.

Румен Димитров е дисциплинарно уволнен, считано от днес. Докладът от извършената проверка е предоставен на Софийска градска прокуратура за предприемане на необходимите законоустановени действия.

Създаването на отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията“ е част от новата управленска структура на Столична община и има за цел засилване на вътрешния контрол, превенцията и навременната реакция при съмнения за нередности.

„Когато има установено нарушение на закона, действията са ясни и не подлежат на интерпретация. Контролът трябва да работи и ще работи – без изключения“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

Кирил Пламенов