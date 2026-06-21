Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин, паднала от близо 400 метра

Планинската спасителна служба тя е паднала от близо 400 метра и вероятно е загинала на място.
Жената е била в неизвестност от събота сутринта, след като е тръгнала към връх Вихрен. Последно е била забелязана по маршрута между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е достигнала до хижата.
Спасителни екипи са провели издирване в труднодостъпния район на „Кончето“, където е открито тялото.
Условията за туризъм в планините са добри, с температури между 8 и 14 градуса и лека мъгла по високите части. Вчера друга туристка беше транспортирана с въздушна линейка от Пирин, след като паднала край Тевно езеро и получила травма на главата.
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
14-годишно момче загина при тежка ...
бТВ Синема 24 юни 21:00ч.
Режисьор: Бър Стиърс Американски актьор
В ролите: Зак Ефрон Майк О'Донъл Матю Пери (Майк О'Донъл) Матю Пери Майк О'Донъл Лесли Ман (Скарлет) Лесли Ман Скарлет Томас Ленън (Нед) Томас Ленън Нед
Възрастна дама иска да паркира колата си. Намества се между колите и блъска предната кола. След това блъска и задната.
Към нея бавно се приближава полицай и пита вежливо:
- Мадам, по слух ли паркирате?