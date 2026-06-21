Откриха мъртва издирваната туристка в Пирин, паднала от близо 400 метра

Планинската спасителна служба тя е паднала от близо 400 метра и вероятно е загинала на място.

Жената е била в неизвестност от събота сутринта, след като е тръгнала към връх Вихрен. Последно е била забелязана по маршрута между заслон „Кончето“ и хижа „Вихрен“, но не е достигнала до хижата.

Спасителни екипи са провели издирване в труднодостъпния район на „Кончето“, където е открито тялото.

Условията за туризъм в планините са добри, с температури между 8 и 14 градуса и лека мъгла по високите части. Вчера друга туристка беше транспортирана с въздушна линейка от Пирин, след като паднала край Тевно езеро и получила травма на главата.

Кирил Пламенов