  
Спасиха български турист, паднал от 40 метра в дере в Румъния

19.05.2026 11:05

Български турист бе спасен с хеликоптер от долината Карайман в планината Бучедж в Румъния, след като падна от 40 метра в дере, съобщават от румънската планинска спасителна служба "Салвамонт" (Salvamont) в окръг Прахова.


Интервенцията е осъществена с помощта на хеликоптер на Системата за спешна помощ СМУРД (SMURD), който е спуснал планински спасител директно до мястото на инцидента, предаде БТА.


Екипът се е намесил след получено обаждане на телефон 112 около 12:45 часа местно (и българско) време в понеделник. Според подадената информация българинът се е подхлъзнал на сняг и е паднал в пропаст. Младият мъж е ранен тежко и спешно е транспортиран в болница. Той има множество травми (черепна, коремна, на долните крайници) и ожулвания, причинени от падането.


Пострадалият е бил придружаван от четирима души. Всички те са изведени от планината и свалени безопасно. Спасителите посочват, че стръмните пътеки в планината Бучедж все още са затворени, а групата е била лошо екипирана за условията в района.


Кирил Пламенов


 



