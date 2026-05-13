Отвъд Барселона: Открийте тайните плажове на Каталуния, планинските убежища и приказните села – само на ден път

Барселона отдавна е една от най-предпочитаните градски дестинации – и не е трудно да се разбере защо. От причудливата архитектура на Гауди до златните плажове, всичко това е обвито в каталунския начин на живот, който много хора обичат.

Но ако останете малко по-дълго, можете да се отправите отвъд криволичещите улици на Готическия квартал и елегантните, обрамчени с дървета булеварди на Ешампле, към съкровища извън града.

Каталуния е компактна и отлично свързана област, с мрежа от влакове и пътища, които лесно ви отвеждат до скрити заливи, световноизвестни винарни, свеж планински въздух и калдъръмени улички на сякаш застинали във времето села.

Започнете от Барселона

Тази година се отбелязва 100-годишнината от смъртта на Антони Гауди и важен етап в завършването на неговия шедьовър – централните кули на сюрреалистичната Саграда Фамилия. Но освен този впечатляващ храм на неговата католическа вяра, неговият почерк е разпръснат из целия град.

Посетете Каса Батльо или Каса Мила с техните впечатляващи фасади в стил ар нуво или се разходете из панорамния Парк Гюел.

Барселона продължава да блести – Саграда Фамилия се издига към небето, а сюрреалистичните фасади и павилионите на Гюел оформят уникалния градски пейзаж.

Градът впечатлява с оживени пазари и тапас барове, където кулинарни изживявания със звезди „Мишлен“ съжителстват с непретенциозна, но изключително вкусна кухня.

За още гледки се качете с кабинков лифт или фуникуляр до замъка Монжуик или се потопете в историята на Готическия квартал – лабиринт от улици, пълни с барове, ресторанти и бутикови магазини.

Не пропускайте да опитате местната храна – гастрономията на Барселона е легендарна, с независими заведения и пазари, предлагащи изобилие от вкусове и продукти.

Към планините – Каталонските Пиренеи

Комбинирайте градската енергия със спокойно бягство в планината. На границата с Франция, Каталонските Пиренеи са дом на исторически каменни села и красиви романски църкви.

Планините достигат почти 3000 метра височина, предлагайки отлични възможности за ски през зимата и пешеходни маршрути през лятото – през алпийски поляни, гори и долини.

Това е неочаквано лице на Испания – място, където времето сякаш спира.

Насладете се на петдневния кръгов маршрут „El Cinquè Llac“ или посетете Националния парк Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Само на час път от Жирона ще откриете вулканичните пейзажи на природния парк Ла Гароча – с угаснали кратери и тихи букови гори, които златеят през есента.

Изберете плажна почивка

Извън градските плажове на Барселона се простира Коста Барселона с над 100 километра златни пясъци.

На север е Коста Брава – бели села, спускащи се към кристални заливи и скалисти брегове, които са вдъхновявали Салвадор Дали. Поемете по крайбрежния маршрут Camí de Ronda и разгледайте старите улици на Тоса де Мар.

На юг от Барселона е Коста Дорада – с дълги плажове със златист пясък, малки пристанища и древния град Тарагона.

Белосани села на Коста Брава, мечтите на Дали и кинематографичните брегове на Лорет де Мар

Делтата на река Ебро е почти сюрреалистичен пейзаж от оризови полета и водни птици, включително фламинго, които могат да се видят целогодишно.

Посетете каталунските винарни и древни села

Само на кратко разстояние от Барселона се намират някои от най-интересните винени региони на Испания.

Пенедес е родината на пенливото вино кава. Тук можете да посетите винарни и да научите повече за производството му.

Регионът Приорат е известен със своите червени вина, отглеждани върху шистови почви.

Тера Алта предлага спокойна провинция, изпълнена с винарни и малки селца, а край Барселона районът Алела е известен със своите минерални бели вина с леко солен характер.

Навсякъде ще откриете малки села и имения, свързани с винопроизводството.

Пет страхотни еднодневни екскурзии от Барселона

Монсерат

Планински манастир, до който се стига с релсов лифт, с впечатляващи гледки към скалните върхове.

Тарагона

Древен римски град с амфитеатър, акведукт и исторически улици.

Фигерас

Родният град на Салвадор Дали и дом на неговия прочут музей.

Алела

Малък винен регион близо до Барселона с терасовидни лозя и дегустации.

Ситжес

Крайбрежен курорт с красив стар град, плажове и оживен нощен живот.

Източник:By SARAH GORDON , dailymail.com