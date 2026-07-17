Плажът на Синеморец, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ сн. Павлина Драганова
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Изследователи от Харвардския ...
бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Практичността и спокойствието ще Ви помогнат да