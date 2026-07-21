С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база Безмер: ПП

Според Българската конституция външната политика се формира от правителството.

С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база „Безмер“, които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия.

Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ, коментира от Продължаваме промяната.