С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база Безмер: ПП

Според Българската конституция външната политика се формира от правителството.
С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база „Безмер“, които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия.
Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ, коментира от Продължаваме промяната.
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Творчески проект, кандидатстващ за ...
бТВ Синема 26 юли 21:00ч.
Режисьор: Ханс Петер Моланд
В ролите: Лиъм Нийсън, Том Бейтман, Том Джаксън, Еми Росъм, Доменик Ломбардози, Джулия Джоунс, Джон Доман и Лора Дърн.