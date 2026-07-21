  
С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база Безмер: ПП

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20.07.2026 14:47

С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база Безмер: ПП

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Според Българската конституция външната политика се формира от правителството.


С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета в база „Безмер“, които трябва да изпрати до Народното събрание – дали ще са на многопластова хартия.


Все още чакаме г-н Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ, коментира от Продължаваме промяната.



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