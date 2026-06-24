Учени: Съзнанието може да съществува без мозък от плът и кръв, извънземни и ИИ също може да го притежават

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Човешкото съзнание остава едно от най-загадъчните и трудни за обяснение явления в природата. Сега изследователи предлагат радикална нова теория, според която съзнанието може да не зависи от плът, кръв и човешка биология.

Според т.нар. „Коперников принцип на съзнанието“ то не е специално свойство, което съществува само при хората и малък брой същества със сходна биология. Идеята предполага, че организми с напълно различни тела и мозъчни структури също могат да преживяват Вселената по свой начин.

Това може да промени начина, по който учените търсят извънземен живот. Ако теорията е вярна, разумни същества може да съществуват под форми, които нямат нищо общо с познатия ни живот.

Теорията допуска съществуването на съзнателни извънземни с напълно различна химия – например същества на основата на силиций, подобни на героя Роки от научнофантастичния роман „Проектът „Аве Мария“. Тя също повдига въпроса дали изкуственият интелект някой ден може да развие съзнание.

„Вселената може да съдържа съзнания, по-странни, отколкото можем да си представим“, казва професор Ерик Швицгебел от Калифорнийския университет, един от авторите на изследването.

В най-общ смисъл съзнанието може да бъде описано като усещането „какво е да съществуваш“. Например има смисъл да се пита какво е да бъдеш човек или октопод, но не и какво е да бъдеш маса или чаша.

Големият философски и научен въпрос е дали съзнанието може да бъде „реализирано“ чрез различни видове системи – процес, известен като независимост от физическата основа. Подобно на това, че чаша може да бъде направена от стъкло или пластмаса, някои учени смятат, че съзнанието може да възниква в много различни форми.

Други изследователи обаче твърдят, че съзнанието изисква строго определени биологични условия. Ако това е вярно, кръгът на потенциално съзнателните същества във Вселената би бил силно ограничен – до форми на живот, близки до земните.

Професор Швицгебел и съавторът му д-р Джереми Побер от Лисабонския университет смятат, че това е погрешно предположение. Те прилагат идеята, вдъхновена от революцията на Николай Коперник, който показва, че Земята не се намира в привилегирована позиция във Вселената.

„Трябва да смятаме, че хората са специални само когато имаме доказателства за това, а не просто защото така ни се иска“, обяснява д-р Побер.

Според него има доказателства, че хората са най-интелигентният вид на Земята, но няма причина да вярваме, че сме дори близо до най-интелигентните същества във Вселената.

Ако този принцип бъде приложен към съзнанието, няма основание да се смята, че то задължително изисква човешка биология.

Това би разширило значително възможностите за съществуване на други съзнателни форми на живот – включително такива с различна биохимия. Учените посочват, че въглеродният живот може да съществува в много различни варианти, а при някои хипотетични форми силицият може да играе ролята, която други елементи изпълняват в земната биология.

Изследователите обаче са разделени по въпроса дали тази идея означава, че изкуственият интелект може да стане съзнателен.

Д-р Побер смята, че не трябва да се разширява прекалено много определението за съзнание и че системи, толкова различни от живите организми, като силициевите чипове, може да не попадат в тази категория.

Професор Швицгебел е на противоположното мнение. Според него, ако се отхвърли идеята, че съзнанието изисква човешка биология, става трудно да се изключат изкуствени системи само защото са създадени от различен материал.

„Философите твърде много се фокусираха върху това дали силицият може да копира човешкия мозък, вместо върху по-широкия въпрос какви системи изобщо могат да бъдат съзнателни“, казва той.

Новата теория не доказва, че извънземни или съзнателни машини съществуват, но поставя под съмнение идеята, че човешкото съзнание е единственият възможен модел във Вселената.

На водещата снимка: Идеите им са вдъхновени от работата на Николай Коперник (на снимката), който показва, че Земята не заема специално място във Вселената. По същия начин учените твърдят, че не трябва да смятаме човешкото съзнание за нещо уникално.

Източник: dailymail.com

Мария Пенчева