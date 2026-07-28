  
Съвършено спокойствие - Оазис, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ

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06.08.2026 09:07

Съвършено спокойствие - Оазис, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ

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Съвършено спокойствие - Оазис, Царево: ФОТО НА ДЕНЯ



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бТВ Синема 02 август 21:00ч.

Петият елемент 1997 г. ‧ Екшън/Сай-фай ‧ 2 ч 6 мин

Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Мила Йовович Leeloo Крис Тъкър Ruby Rhod Брус Уилис Корбен Далас Гари Олдман Jean-Baptiste Emanuel Zorg

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

 

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки