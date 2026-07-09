Съживяват 92-г. легенда SP40 на Ford

Легендарният прототип на американски спортен автомобил – Ford Model 40 Special Speedster от 1934 г. – се завръща в напълно нова интерпретация за XXI век. Новият SP40 Restomod Speedster съчетава неподражаемия стил на оригинала с модерна конструкция, съвременни технологии и впечатляващо внимание към детайла.

Историята на оригиналния модел е тясно свързана с Едсел Форд – син на основателя на Ford, Хенри Форд. Докато баща му гледал на автомобилите единствено като на практично средство за придвижване, Едсел разбирал, че дизайнът и емоцията са също толкова важни за успеха на една кола. Именно той създава първото дизайнерско студио на Ford и през 1934 г. възлага на дизайнера Юджийн „Боб“ Грегори да разработи първия спортен автомобил на компанията.

Вдъхновен от европейските спортни автомобили, които обожавал, Едсел си представял открит роудстър с дълъг преден капак, мощен V8 двигател и позиция на водача, изнесена максимално назад – подобно на състезателните автомобили от „Индианаполис 500“.

Инженерите на Ford използват платформата на новия Model 40, върху която изграждат алуминиево купе с тръбна алуминиева конструкция. Автомобилът получава 3,6-литровия Flathead V8 с мощност 75 к.с. и е боядисан в любимия цвят на Едсел – Pearl Essence Gunmetal Dark. Смята се, че това е първият фабрично създаден американски спортен автомобил – цели 19 години преди появата на Chevrolet Corvette.

Оригиналният автомобил днес се намира в имението на Едсел Форд в Мичиган, превърнато в музей. Представеният SP40 Restomod Speedster обаче не е реставрация, а изцяло нов автомобил, вдъхновен от историческия модел. Създателите му използват термина „restomod“ единствено защото е по-разпознаваем за публиката.

Проектът е дело на аржентинската компания Iconic Auto Sports, известна с изработката на прецизни реплики на редки класически автомобили. Основателите Франсиско Орден и Артуро Аребияга решават да създадат модерна интерпретация на Speedster, след като репликите на оригинала се радват на голям интерес.

Външният дизайн почти напълно повтаря пропорциите на автомобила от 1934 г., но използва изцяло карбонова каросерия. Сред най-забележимите промени са 20-инчовите ковани алуминиеви джанти с гравираното лого на Ford V8. Те са значително по-широки от оригиналните, за да поберат съвременни гуми и високоефективни спирачки. Небоядисаните охлаждащи отвори създават оптичната илюзия за бели бордове при движение.

Друга отличителна особеност са странично изведените изпускателни тръби. За разлика от оригинала с традиционно задно разположен ауспух, тук системата е напълно открита и предлага впечатляващ звук. Производителят дори препоръчва използването на качествени тапи за уши при по-дълги пътувания.

Автомобилът разполага с модерно LED осветление, като част от фаровете са дискретно скрити зад решетката. Задните светлини са специално разработени за модела и светят постоянно при движение, за да наподобяват визията на оригиналния Speedster, като едновременно изпълняват функциите на мигачи и светлини за заден ход.

Предното стъкло вече е изработено от едно цяло парче, вместо от два отделни панела, както при автомобила от 30-те години. Макар да не осигурява пълна защита от въздушната струя, то значително подобрява комфорта при движение.

Интериорът комбинира ретро атмосфера с модерни удобства. В разработката му са участвали и бивши специалисти на Pininfarina. Кабината предлага кожени спортни седалки с четириточкови колани, свалящ се триспицов волан, безжичен ключ с форма на автомобила, старт бутон, безжично зарядно за телефон, Bluetooth аудиосистема и климатична инсталация, която все още се доработва за по-ефективно разпределение на въздуха.

Клиентите могат да персонализират цветовете на кожената тапицерия, вида на дървесината по арматурното табло и дори височината на монтаж на седалките. За автомобила се предлага и комплект ръчно изработен кожен багаж и инструменти, пригодени за малкото багажно пространство зад седалките.

Въпреки елегантните си линии, SP40 Restomod Speedster е впечатляващо голям автомобил. Той е с около 33 см по-дълъг от съвременния Mini Cooper, приблизително 25 см по-широк и има междуосие, сравнимо с това на Chevrolet Tahoe. Водачът е разположен почти над задния мост, което създава уникално усещане зад волана и подчертава необичайните пропорции на тази модерна интерпретация на една американска автомобилна легенда.

Кирил Пламенов