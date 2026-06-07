След агресията заради шепа череши и предстоящ протест: Мъжът заявил пред полицията, че съжалява

Общественото недоволство след случая в село Лесново, при който мъж прегази велосипеда на 9-годишно дете заради няколко откъснати череши, не стихва. В социалните мрежи се организира протест в подкрепа на семейството, който ще се проведе тази неделя в центъра на селото.

Два дни след инцидента бащата на момичето разказа отново как се е стигнало до конфликта. По думите му той и дъщеря му били на разходка с велосипеди, когато спрели до череша край пътя, за да може детето да си откъсне плодове.

"Качих дъщеря ми на раменете си, за да си набере малко череши. Тогава мъжът спря с автомобила си и започна да присветва с фаровете. Извадих телефона си, защото усетих, че може да последва конфликт. В следващия момент той даде рязко газ и прегази велосипеда на детето", разказа бащата.

От Районното управление в Елин Пелин съобщиха, че по случая е образувано досъдебно производство. Извършителят е бил установен и разпитан.

"Мъжът заявява, че съжалява за стореното и е готов да понесе последствията според закона", каза пред bTV началникът на районното управление главен инспектор Христо Колев. Той обаче все още не е потърсил контакт със семейството.

По думите му са приобщени видеозаписи и свидетелски показания, а материалите са изпратени на прокуратурата. Разследването трябва да установи дали са налице данни за престъпление от хулигански характер.

При полицейската проверка е станало ясно още, че автомобилът, с който е извършено нарушението, е бил без валидна гражданска отговорност и технически преглед.

Кметът на Лесново Цветко Цветков заяви, че познава и двамата участници в конфликта, но досега не е имал впечатления за подобно поведение от страна на мъжа. "Не оправдавам действията му, но до момента не съм го виждал да проявява агресия. Напротив – участвал е в различни дарителски инициативи за селото", коментира кметът.

Организаторите на протеста призовават събитието да остане мирно. Според тях се очакват хора не само от района, но и от различни градове в страната. "Не се събираме да търсим саморазправа. Искаме мирно да изразим гражданската си позиция срещу агресията", заявиха организаторите.

От полицията увериха, че ще бъде създадена необходимата организация за опазване на обществения ред по време на протеста.

Бащата на детето благодари за подкрепата, която семейството получава през последните дни. "Запазете доброто в себе си. Ако бях реагирал по друг начин, днес вероятно аз щях да съм подсъдимият", каза той.

Мария Пенчева