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12.06.2026 16:55

Тръмп отсвирва първия мач на САЩ от домашното Световно

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Андрю Джулиани, главен изпълнителен директор на работната група за Световното първенство, потвърди, че президентът Доналд Тръмп няма да присъства на откриващия мач на мъжкия национален отбор на САЩ срещу Парагвай в петък сутринта от 4:00 часа българско време.


В сряда "The Athletic" съобщи, че президентът Тръмп не планира да бъде на стадион "Лос Анджелис" в Ингълуд, Калифорния. Държавният департамент излезе със съобщение, в което се посочва, че държавният секретар Марко Рубио ще присъства на мача, заедно със секретаря по транспорта Шон Дъфи и секретаря по вътрешната сигурност Маркуейн Мълин.


Джулиани потвърди новината в интервю в четвъртък, като посочи натоварения график на Тръмп като причина за отсъствието му. Той обаче изрази очакване, че американският президент ще се ангажира все повече със Световното първенство с напредването на турнира. "Той няма да присъства на откриващия мач", заяви Джулиани пред британската радиостанция TalkSport. 


"Едно нещо, което мога да ви кажа, познавайки президента Тръмп от 30 години, е: очаквайте неочакваното. С него винаги очаквайте напрежение до последния момент. В хода на този турнир няма да се изненадам, ако го видим да се ангажира все повече и повече със Световното първенство", добави той.


Кирил Пламенов



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