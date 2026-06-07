Тръмп отсвирва първия мач на САЩ от домашното Световно

Андрю Джулиани, главен изпълнителен директор на работната група за Световното първенство, потвърди, че президентът Доналд Тръмп няма да присъства на откриващия мач на мъжкия национален отбор на САЩ срещу Парагвай в петък сутринта от 4:00 часа българско време.

В сряда "The Athletic" съобщи, че президентът Тръмп не планира да бъде на стадион "Лос Анджелис" в Ингълуд, Калифорния. Държавният департамент излезе със съобщение, в което се посочва, че държавният секретар Марко Рубио ще присъства на мача, заедно със секретаря по транспорта Шон Дъфи и секретаря по вътрешната сигурност Маркуейн Мълин.

Джулиани потвърди новината в интервю в четвъртък, като посочи натоварения график на Тръмп като причина за отсъствието му. Той обаче изрази очакване, че американският президент ще се ангажира все повече със Световното първенство с напредването на турнира. "Той няма да присъства на откриващия мач", заяви Джулиани пред британската радиостанция TalkSport.

"Едно нещо, което мога да ви кажа, познавайки президента Тръмп от 30 години, е: очаквайте неочакваното. С него винаги очаквайте напрежение до последния момент. В хода на този турнир няма да се изненадам, ако го видим да се ангажира все повече и повече със Световното първенство", добави той.

Кирил Пламенов