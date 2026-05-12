Тръмп посочи Ванс и Рубио като свои възможни наследници

Доналд Тръмп определи Джей Ди Ванс и Марко Рубио като идеални кандидати да управляват страната след края на неговия мандат. Той обаче не уточни в каква роля вижда всеки от тях.
Джей Ди Ванс, който е вицепрезидент от 2025 г., се смята за фаворит сред консервативните избиратели и близък до политическата линия на Тръмп. Марко Рубио пък засили влиянието си като държавен секретар и напоследък играе все по-видима роля във външната политика на САЩ.
Кирил Пламенов
